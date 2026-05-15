Инвеститорите оценяват разработчика на изкуствен интелект Anthropic на 900 млрд. долара

Американският разработчик на системи за изкуствен интелект Anthropic ще набере 30 милиарда долара от инвеститори. Според Financial Times, този кръг на финансиране оценява компанията на общо 900 милиарда долара.

Сред инвеститорите са Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital и Altimeter Capital.

Очаква се последният кръг на финансиране да приключи до края на месец май.

Според източници на Financial Times,

всеки от водещите инвеститори ще инвестира поне по 2 милиарда долара.

Те твърдят също така, че Anthropic води преговори и с други инвеститори.

Този последен кръг на финансиране идва три месеца след като Anthropic набра 30 милиарда долара, оценявайки бизнеса си на 350 милиарда долара. Според Financial Times, годишните приходи на Anthropic, които се използват за оценка на компанията, биха могли да надхвърлят 45 милиарда долара тази година. Това е пет пъти повече от 9-те милиарда долара миналата година.