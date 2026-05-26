РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Тайван засилва амбициите за управление на активи, за да привлича глобален капитал

Тайван засилва амбициите за управление на активи, за да привлича глобален капитал

Тайван трябва да разшири мащаба на най-големите си компании за управление на активи, ако иска да се конкурира с международните финансови центрове в региона. Това заяви председателят на местния финансов регулатор Пън Дзин-Лънг.

Тайван засилва амбициите за управление на активи, за да привлича глобален капитал

Според него, секторът за управление на активи в Тайван, който управлява около 630 милиарда долара, трябва да използва силната позиция на страната на глобалния технологичен терен и големите капитали на местните финансови групи, за да се развива по-бързо.

„Ако Тайван не създаде няколко достатъчно големи компании за управление на активи, ще бъде трудно да се конкурира в международен план“, каза Пън. По думите му това ограничава способността на страната да привлича глобални инвестиции.

Тайван повежда битка срещу контрабандата на петрол за Северна Корея

Стратегията има и геополитическа насоченост. Тайван иска да засили финансовия си сектор по подобие на успеха си в производството на модерни полупроводници, за да затвърди икономическата си устойчивост на фона на натиска от Китай.

Една от основните цели е разширяването на фондовата индустрия. За сравнение, секторът за управление на активи в Хонконг управлява над 3.3 трилиона долара – много повече от тайванския пазар.

Тайван засилва амбициите за управление на активи, за да привлича глобален капитал

Финансовият регулатор насърчава местните институционални инвеститори да влагат повече средства при тайвански мениджъри на активи, за да се ускори растежът на бранша.

В момента осем тайвански компании управляват активи за над 1 трилион тайвански долара. Сред лидерите са Yuanta Securities Investment Trust и Cathay Securities Investment Trust.

Тайван също така се опитва да привлече повече международен капитал, особено заради глобалния интерес към местните технологични компании и бума около изкуствения интелект. Големи международни играчи като BlackRock, JPMorgan Chase и AllianceBernstein вече разширяват присъствието си на острова.

Тайван засилва амбициите за управление на активи, за да привлича глобален капитал

Регулаторите подготвят и нови мерки за привличане на богати инвеститори, включително данъчни облекчения за семейни фондове и промени в правилата за частните инвестиционни фондове.

Крайната цел на Тайван е местните компании за управление на активи да започнат да печелят и международни клиенти, а страната да се утвърди като по-важен финансов център в Азия.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

В кой град смятате, че е най-подходящо да се проведе Евровизия 2027?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.