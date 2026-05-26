Тайван засилва амбициите за управление на активи, за да привлича глобален капитал

Тайван трябва да разшири мащаба на най-големите си компании за управление на активи, ако иска да се конкурира с международните финансови центрове в региона. Това заяви председателят на местния финансов регулатор Пън Дзин-Лънг.

Според него, секторът за управление на активи в Тайван, който управлява около 630 милиарда долара, трябва да използва силната позиция на страната на глобалния технологичен терен и големите капитали на местните финансови групи, за да се развива по-бързо.

„Ако Тайван не създаде няколко достатъчно големи компании за управление на активи, ще бъде трудно да се конкурира в международен план“, каза Пън. По думите му това ограничава способността на страната да привлича глобални инвестиции.

Стратегията има и геополитическа насоченост. Тайван иска да засили финансовия си сектор по подобие на успеха си в производството на модерни полупроводници, за да затвърди икономическата си устойчивост на фона на натиска от Китай.

Една от основните цели е разширяването на фондовата индустрия. За сравнение, секторът за управление на активи в Хонконг управлява над 3.3 трилиона долара – много повече от тайванския пазар.

Финансовият регулатор насърчава местните институционални инвеститори да влагат повече средства при тайвански мениджъри на активи, за да се ускори растежът на бранша.

В момента осем тайвански компании управляват активи за над 1 трилион тайвански долара. Сред лидерите са Yuanta Securities Investment Trust и Cathay Securities Investment Trust.

Тайван също така се опитва да привлече повече международен капитал, особено заради глобалния интерес към местните технологични компании и бума около изкуствения интелект. Големи международни играчи като BlackRock, JPMorgan Chase и AllianceBernstein вече разширяват присъствието си на острова.

Регулаторите подготвят и нови мерки за привличане на богати инвеститори, включително данъчни облекчения за семейни фондове и промени в правилата за частните инвестиционни фондове.

Крайната цел на Тайван е местните компании за управление на активи да започнат да печелят и международни клиенти, а страната да се утвърди като по-важен финансов център в Азия.