ЕЦБ трябва да повиши лихвите през юни, дори да има мир с Иран, препоръчва Шнабел

Европейската централна банка (ЕЦБ) трябва да повиши лихвените проценти през юни, дори ако текущите мирни преговори с Иран доведат до споразумение, тъй като конфликтът продължава много по-дълго от прогнозите и високите цени на енергията се отразяват на икономиката като цяло, заяви членът на банковия борд Изабел Шнабел. ЕЦБ запази лихвите непроменени през последната година, но миналия месец разгледа и евентуално повишение, тъй като резкият ръст на разходите за енергия тласнаха инфлацията доста над целевата ѝ стойност от 2%, а много политици призоваха за необходимост от действия.

„Като се има предвид мащабът и продължителността на настоящия шок, според мен преструктурирането вече не е опция“, каза Шнабел в интервю за агенция „Ройтерс“. „От сегашна гледна точка мисля, че ще е необходимо повишаване на лихвените проценти през юни.“

Докато Съединените щати сигнализира периодично за напредък в мирните преговори с Иран, Шнабел, която е сред лицата, спрягани да наследят шефката на ЕЦБ Кристин Лагард следващата година, заяви, че банката може да е преминала точката, от която няма връщане назад, защото енергийната инфраструктура е увредена и високите цени на енергията се отразяват на икономиката като цяло.

„Дори ако войната приключи днес, вече са нанесени много щети на енергийната инфраструктура и глобалните вериги за доставки“, каза Шнабел, която е бивш университетски професор. „Така че, дори тогава, вярвам, че ще е необходима реакция на паричната политика.“ Дамата подчертава, че всъщност ситуацията вече е преминала отвъд неблагоприятния сценарий, „който предполагаше бързо нормализиране на цените на петрола“.

Инфлацията достигна 3% миналия месец с вероятност за по-нататъшно увеличение и паричните стратези се притесняват, че високите цени на енергията ще повишат цената на други стоки и услуги чрез вторични ефекти, задействайки трудно победима инфлационна спирала. Шнабел допуска, че някои от тези вторични ефекти вече се материализират, както е видно от редица проучвания, включително очакванията на потребителите на ЕЦБ, данните за PMI и индикатора за доверие на Европейската комисия.

„Виждаме все повече признаци, че шокът се разпространява към други части на потребителската кошница“, каза Шнабел. Тя смята, че след юни ЕЦБ не трябва да се ангажира с никакви политически стъпки и трябва да преоценява позицията си на всяко заседание въз основа на публикуваните данни. Въпреки това, дамата посочва, че собствената базова прогноза на европейските централни банкери включва две увеличения на лихвите, което подсказва, че еднократно качване може да не е достатъчно.

Финансовите пазари са вкарали напълно в цените две повишения на депозитния лихвен процент от 2% на ЕЦБ до края на 2026-а и залагат на приблизително 50% вероятност за трето движение през следващата година. Икономистите са по-предпазливи и виждат само две увеличения, последвани от намаление в средата на 2027 г., показа анкета на „Ройтерс“.

Основната причина, поради която наблюдателите на ЕЦБ предвиждат само леко затягане на политиката в бъдеще, е, че икономиката на еврозоната остава слаба и високите разходи за енергия биха могли да отнемат по-голям дял от ръста й. Миналата седмица Европейската комисия прогнозира 0.9% растеж през 2026 г. – голямо забавяне спрямо 2025-а, което дори може да се окаже твърде оптимистично.

„Като се има предвид високата устойчивост на шока, вярвам, че негативното въздействие върху икономическия растеж също ще бъде по-силно“, обяснява Шнабел. „Наблюдаваме рязък спад в показателите за доверие, особено сред потребителите … Всичко това предполага риск за охлаждане на икономическия растеж и за повишение на инфлацията“, добавя тя.

Шнабел, която отговаря за пазарните операции на ЕЦБ, отбелязва, че финансовите пазари приемат развоя на нещата спокойно и че наблюдаваните колебания в доходността на държавните облигации не е обезпокоителна. „Увеличението на доходността на облигациите в еврозоната се дължи главно на повишение на компенсацията за инфлация“, коментира тя. „И това отчасти отразява увеличение на премиите за инфлационен риск поради засилената несигурност за бъдещите инфлационни перспективи.“

Що се отнася до бъдещите й намерения, Шнабел, чийто мандат в ЕЦБ изтича в края на 2027 г., заяви, че е готова да поеме банковото кормило, ако бъде помолена.