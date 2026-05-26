Биткойн се превръща в инстутиционален актив на фона на намаляващо предлагане

16-годишната еволюция на Биткойн във функционален, поведенчески и структурен аспект, проследявайки пътя на актива от покупката на пица за 10 000 BTC от Ласло Ханиец през май 2010 г. до настоящия му статут на глобално притежаван и институционално интегриран резервен актив, разглежда последния седмичен пазарен анализ на Binance Research, изследователското звено на водещата блокчейн екосистема Binance – Биткойн: от пица, до инвестиционен портфейл”.

Докладът подчертава структурно свиване на ликвидното предлагане. Делът на дългосрочните притежатели е нараснал от приблизително 30% през 2013 г. до около 60% днес, като най-големите печалби са реализирани в периоди на спад на пазара – поведение, което по-скоро съответства на натрупване (акумулация), отколкото на масови разпродажби (капитулация). Освен това приблизително 25% от предлагането на Биткойн не е било местено повече от пет години, което предполага, че активно търгуваемият обем е значително по-малко, отколкото сочи общото циркулиращо предлагане.

Институционалното участие се е превърнало в определящ фактор за настоящия пазарен цикъл.

Институционални субекти вече притежават около 3,88 милиона BTC, или приблизително 18,5% от фиксирания обем от 21 млн. Биткойна, като публичните компании и ETF фондовете представляват по около 6% всеки. Ако се изключат DeFi и други протоколни притежания, оценената институционална собственост е около 3,5 млн. BTC, което се равнява на приблизително 1 от всеки 6 Биткойна. Това бележи първия цикъл, в който преобладаващите купувачи са все по-често институционални, а не инвеститори на дребно. Почти половината от корпоративното натрупване на Биткойн е осъществено през последните 12 месеца.

Американските спот ETF-и на Биткойн вече държат около 1,62 млн. BTC, което надвишава количеството Биткойни, които тепърва остават за добив. Това подчертава нарастващото значение на ETF потоците, корпоративното търсене и поведението на дългосрочните притежатели спрямо новото предлагане от миньорите.

Тенденциите при волатилността допълнително отразяват зрелостта на пазара.

Междувременно пазарната капитализация на Биткойн е достигнала приблизително 5% от общата пазарна стойност на златото в сравнение с практически нулево равнище през 2010 г., като особено отчетлив растеж се наблюдава след старта на спот ETF фондовете в САЩ през януари 2024 година.

Докладът отбелязва още, че

развиващите се пазари са движещата сила зад следващата фаза на приемане на Биткойн.

Азиатско-Тихоокеанския регион отчита 31% ръст на годишна база при броя на притежателите на Биткойн в Binance, следван от Латинска Америка с 29% и региона на Близкия Изток и Северна Африка с 26 на сто. Като цяло делът на потребителите на Binance в развиващите се пазари, които държат BTC, е нараснал до 58% през 2026 г., което представлява 29% годишен ръст и значително надвишава 18-процентовия ръст в развитите пазари. Устойчивото превъзходство на Биткойн спрямо основните валути на развиващите се икономики през последните 13 години е подкрепило по-високото му приемане в тези региони.

В доклада Binance Research отбелязва: „Пица денят е момент на висока скорост в епохата на откритията; днешната екосистема на Биткойн изглежда много повече като златни кюлчета, съхранявани в трезори, отколкото като валута в активно обращение.“

