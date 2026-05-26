България вероятно ще загуби част от средствата по Плана за възстановяване и устойчивост

„Ситуацията по някои проекти е критична.“ Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов на брифинг, посветен на изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост. Той предупреди, че България вероятно няма да успее да усвои всички средства по механизма.

Страната ни е получила едва 53% от парите по ПВУ за пет години, докато средното ниво за държавите в Европейския съюз е над 70%. „Механизмът приключва до 31 август. Всичко, което успеем да направим дотогава, ще ни донесе съответните средства. Останалото ще донесе санкции за бюджета“, каза Пеканов.

Той подчерта, че правителството се опитва да спаси максимален размер от средствата, но по редица проекти има сериозни забавяния. Сред проблемните реформи вицепремиерът посочи тези в „Български енергиен холдинг“, ВиК сектора, антикорупционното законодателство и контрола върху главния прокурор.

За четвъртото плащане по ПВУ Пеканов обясни, че към момента са изпълнени 19 от общо 25 мерки, като се работи по останалите шест. Максималната сума по това плащане е близо 1,1 млрд. евро. Заради реформата в БЕХ са задържани около 500 млн. евро и съществува риск от блокиране на над 1 млрд. евро по Фонда за справедлив преход.

Сред забавените инвестиции са и системата HEMS за спешна медицинска помощ по въздуха, модернизацията на държавната оптична мрежа, дигитализацията в строителния сектор, мерките за енергийна бедност и доставката на нови електрически влакове.

Някои проекти с голямо изоставане може да бъдат намалени като обхват или извадени от ПВУ и заменени с други – като дигитализацията на Националната агенция за приходите и на митниците.

Максималната сума по четвъртото и петото плащане заедно е 2,8 млрд. евро.