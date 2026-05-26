Обществения съвет за Националната детска болница ще бъде допълнен

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова и нейният заместник Петко Салчев са провели първа работна среща с членовете на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница, съобщиха от здравното ведомство. В него са включени както членове от съвета, подал оставка, така и нови експерти. Също така предстои съставът му да бъде допълнен с представители на различни професионални общности.

„За мен и моя екип е изключително важно да работим в пълна прозрачност и диалог с гражданското общество и академичната общност. Изграждането на тази болница не е просто административен проект, а дългоочаквана национална кауза, която изисква обединяването на най-добрите експерти в държавата“, заяви по време на срещата Катя Ивкова.

В рамките на срещата са били обсъдени и ключовите стъпки, заложени в актуалния доклад за напредъка на строежа на болницата. Внимание е било отделено и на обявената обществена поръчка за проектиране на бъдещата болница.

Повдигнати са били и въпроси за необходимото дофинансиране по изграждането на проекта, както и за кадровата обезпеченост на лечебното заведение.

В дискусията се включил и изпълнителният директор на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД Десислава Малинова. По думите ѝ по проекта се работи цялостно, а не на парче.

По-рано днес, в свое интервю пред обществената телевизия, председателят на Българската педиатрична асоциация Иван Литвиненко изрази скептицизъм по отношение на завършването на болницата в близко бъдеще. По думите му към момента почти няма реален напредък по проекта, въпреки че според първоначалния план болницата трябваше да отвори врати през 2028 година. Според него обществената поръчка за болницата е пусната без достатъчен контрол и с редица спорни параметри, има кратки срокове за проектиране, а недостигът на специалисти остава проблем.