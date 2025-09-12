Дрон изплува на плажа, военни го транспортираха в базата на ВМС в Бургас

Дрон е изплувал днес на плажа в Бургас.

Според старши спасителя на Северния плаж Петър Русев машината е забелязана в неохраняема зона на плажната ивица, в посока Солниците.

Сигналът за плаващ в морето съмнителен обект, наподобяващ дрон, е подаден около 9:36 часа тази сутрин, посочват от полицията.

Предметът е изплувал на плажната ивица, а мястото е било отцепено.

От Министерството на отбраната съобщиха, че специализиран екип от ВМС е изпълнил задача по разузнаване и транспортиране на летателния апарат, открит на плажа в Бургас

„След извършено разузнаване, обектът е идентифициран като летателен апарат (дрон), който не съдържа взривно вещество, и не представлява опасност. С разрешение на началника на Щаба на ВМС, специализираният екип транспортира предмета към Военноморска база Бургас“, се казва в съобщението.

Военнослужещите са действали по искане от областния управител на Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната, допълват от МО.