Членове на ВСС обсъдиха със Съвета на Европа възможности за сътрудничество в сферата на дигитализацията

Членовете на Висшия съдебен съвет – Даниела Марчева и Олга Керелска – обсъдиха в онлайн среща с представители на Съвета на Европа предложения на съдебната власт по Инструмента за техническа подкрепа на Европейската комисия.

Предложението на Съвета на Европа е свързано с дигитализацията на съдебната система, като проектът е съобразен с приоритетите, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, уточняват от пресцентъра на Висшия съдебен съвет.

От българска страна освен двамата членове на ВСС на срещата са били и по един представител от правосъдното и финансовото министерство. От екипа на министър Теменужка Петкова са заявили готовност проектът да бъде разгледан в рамките на тазгодишния цикъл по събиране на предложения по Инструмента за техническа подкрепа на Европейската комисия.

Представителите на Съвета на Европа са се съгласили да съдействат с експерти, които да помогнат за получаването на подкрепата.

Членовете на ВСС представили проектно предложение за финансиране по Инструмента за техническа подкрепа, което цели да се решат проблемите с формирането и разпределението на ресурсите, събирането и одобряването на статистиката, регулиране на предлагането на съдебни услуги и определянето на възнагражденията в съдебната система.