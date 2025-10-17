Денят по диагонал – 17 октомври 2025 г.

В партията не искат избори, обяви Борисов
„Цяла сутрин слушах партията, но това, което чувам, е, че те не искат избори, за да си оправят градовете и селата„, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в централата на политическата сила, след заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ с областните координатори, министри, народни представители и кметове.
Избори няма да има – купонът се отменя, заяви Делян Пеевски
„Избори няма да има. Едно мога да кажа на чичо Румен (бел. ред. – президентът Румен Радев) да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя„. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на „Ново начало“ Делян Пеевски. Коментарът му дойде в отговор на въпрос дали вървят разговорите за преформатиране на управлението, или предстоят предсрочни парламентарни избори. На 14 октомври Бойко Борисов заяви, че партията му остава само формално в управлението и няма повече да осигурява кворум за него, но няма и да „счупи“ управляващата коалиция.
„Да, България“ прогнозира ново задкулисно разпределение на порциите във властта
Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов видя ново задкулисно разпределяне на порциите във властта. Той припомни, че докато „Продължаваме промяната-Демократична България“ е участвала в преговори, обществото винаги е било информирано за срещите. „От време на време излиза Пеевски и обяснява с кого си говори и на кого нарежда, но това не е сериозен политически процес.“
Мирчев пита Борисов ще има ли споразумение за четворна коалиция или „двамата ортаци“ ще чертаят посоката на управление
„Посланието на Борисов, че „пуска“ Пеевски през централния вход, понеже ПП–ДБ не са го подкрепили, е изцяло фалшифицирано. Да припомним: за условията, при които бихме подкрепили управленско мнозинство, Борисов нямаше топки, затова прекрати преговорите през декември и от страх отказа да изгради санитарен кордон спрямо голямото „Д„, припомни Ивайло Мирчев в социалната мрежа „Фейсбук“.
Може храните ни да са по-скъпи от тези в Германия, но пък заплатите ни са много по-ниски
България отново оглави европейските класации, само че не по икономически растеж или инвестиции, а по високи цени на хранителни продукти. Данните на КНСБ за „малката потребителска кошница“ показват, че през септември у нас основни стоки като брашно, ориз, прясно мляко, олио и закуска струват повече, отколкото същите продукти в Испания, Франция, Хърватия, Нидерландия, Германия и Румъния. Иронията е, че България продължава да е и страната с най-ниски доходи в ЕС. Минималната заплата е 1077 лева. Така се получава парадокс – хем живеем по-скъпо, хем печелим най-малко.
Акад. Атанас Атанасов: Правилното хранене е строго индивидуално, но българската храна е магическа (част 1)
103-годишна баба ми даде ключът към столетието. Първо, да ядеш бавно, да не консумираш сладко след солено и лютиво и да се храниш с приятни хора. Всяка формула за правилно хранене е строго индивидуална. Това заяви в СТУДИО БАНКЕРЪ световно известният генетик акад. Атанас Атанасов, основател и ръководител на Съвместния геномен център.
Срещата на Тръмп с Путин в Будапеща е удар за Европа
Срещата на върха на суперсилите в Унгария е голямо предимство за Виктор Орбан и голямо унижение за Европейския съюз. Унгарският премиер Виктор Орбан сигурно се чувства като котката, която е получила сметаната. Изборът на Будапеща вероятно е изтрил усмивката от лицето на Евросъюза. Подарък за премиера Орбан като среща на върха за мир е не само награда за неговата лоялност; той също така ще подкрепи стремежите на Белия дом да направи MAGA глобална.