„Цяла сутрин слушах партията, но това, което чувам, е, че те не искат избори, за да си оправят градовете и селата„, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в централата на политическата сила, след заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ с областните координатори, министри, народни представители и кметове.

„Избори няма да има. Едно мога да кажа на чичо Румен (бел. ред. – президентът Румен Радев) да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя„. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на „Ново начало“ Делян Пеевски. Коментарът му дойде в отговор на въпрос дали вървят разговорите за преформатиране на управлението, или предстоят предсрочни парламентарни избори. На 14 октомври Бойко Борисов заяви, че партията му остава само формално в управлението и няма повече да осигурява кворум за него, но няма и да „счупи“ управляващата коалиция.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов видя ново задкулисно разпределяне на порциите във властта. Той припомни, че докато „Продължаваме промяната-Демократична България“ е участвала в преговори, обществото винаги е било информирано за срещите. „От време на време излиза Пеевски и обяснява с кого си говори и на кого нарежда, но това не е сериозен политически процес.“

„Посланието на Борисов, че „пуска“ Пеевски през централния вход, понеже ПП–ДБ не са го подкрепили, е изцяло фалшифицирано. Да припомним: за условията, при които бихме подкрепили управленско мнозинство, Борисов нямаше топки, затова прекрати преговорите през декември и от страх отказа да изгради санитарен кордон спрямо голямото „Д„, припомни Ивайло Мирчев в социалната мрежа „Фейсбук“.

България отново оглави европейските класации, само че не по икономически растеж или инвестиции, а по високи цени на хранителни продукти. Данните на КНСБ за „малката потребителска кошница“ показват, че през септември у нас основни стоки като брашно, ориз, прясно мляко, олио и закуска струват повече, отколкото същите продукти в Испания, Франция, Хърватия, Нидерландия, Германия и Румъния. Иронията е, че България продължава да е и страната с най-ниски доходи в ЕС. Минималната заплата е 1077 лева. Така се получава парадокс – хем живеем по-скъпо, хем печелим най-малко.

103-годишна баба ми даде ключът към столетието. Първо, да ядеш бавно, да не консумираш сладко след солено и лютиво и да се храниш с приятни хора. Всяка формула за правилно хранене е строго индивидуална. Това заяви в СТУДИО БАНКЕРЪ световно известният генетик акад. Атанас Атанасов, основател и ръководител на Съвместния геномен център.

Срещата на върха на суперсилите в Унгария е голямо предимство за Виктор Орбан и голямо унижение за Европейския съюз. Унгарският премиер Виктор Орбан сигурно се чувства като котката, която е получила сметаната. Изборът на Будапеща вероятно е изтрил усмивката от лицето на Евросъюза. Подарък за премиера Орбан като среща на върха за мир е не само награда за неговата лоялност; той също така ще подкрепи стремежите на Белия дом да направи MAGA глобална.