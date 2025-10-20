Денят по диагонал – 20 октомври 2025 г.

Тази сутрин лидерът на „Ново начало“ Делян Пеевски и премиерът Росен Желязков са провели среща. При разговора им Пеевски е потвърдил „позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората„.

България подкрепя ускореното приемане на 19-ия пакет санкции срещу Русия, както и инициативите за създаване на Специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украйна, информират от пресцентъра на външното ни министерство, позовавайки се на думите на министър Георг Георгиев. На заседание на Съвета „Външни работи“ на ЕС външните министри са обсъдили теми, като руската агресия срещу Украйна, отношенията между ЕС и Индийско-тихоокеанския регион, ситуацията в Близкия изток и развитието в Судан, Молдова и Грузия.

След като Народното събрание прие промените в Закона за НСО, с които отпадна функцията да се осигурява транспортно дейността на администрацията на държавния глава, сега от ДПС-„Ново начало“ настояват с писмо, изпратено до финансовия министър Теменужка Петкова, да се купят автомобили за президентската администрация.

Съветът на Европейския съюз прие своята преговорна позиция по предложението за прекратяване на доставките на руски газ. Целта е да се премахне зависимостта от руската енергия, след като Русия превърна газовите доставки в оръжие, което имаше значителни последици за европейския енергиен пазар.

Френският министър на правосъдието и бивш министър на вътрешните работи Жералд Дарманен смята обира на Лувъра за правителствен провал. „Разбирам, че е невъзможно да се гарантира сигурността на всички обекти, но едно е ясно: ние се провалихме“, каза министърът по радио France Inter.

Милиони американци излязоха по улиците в събота, за да протестират срещу политиката на президента Доналд Тръмп. От Ню Йорк до Лос Анджелис, от малките градове в Средния запад до университетските кампуси на североизток, милиони хора подкрепиха инициативата „Ден без крале“. Съобщенията за над 2 600 демонстрации в 50 щата са показателни – недоволството срещу администрацията на Тръмп вече не е просто епизодичен изблик на негодувание на шепа либерали, а устойчиво движение с ясно послание, че „Съединените щати не са монархия“.