Денят по диагонал – 22 октомври 2025 г.

По искане на групата „Обнови Европа“ в Европейския парламент днес евродепутатите обсъдиха състоянието на върховенството на закона в България. Повод за дебата е задържането на кмета на Варна Благомир Коцев. Демократично избран кмет е в затвора без основание, посочи в изказването си председателката на групата „Обнови Европа“ Валери Айе. По думите й Коцев и останалите задържани по случая са политически затворници. „Това е предупреждение към всички нас, варненският кмет бе избран, за да внесе прозрачност, реформи и надежда“, заяве Айе.

Противно на наивните представи, насаждани и от днешни политици, които на празника на Съединението говорят за някакво всенародно единство и загърбване на партийни различия, на практика в 1885 г. само една част от българската политическа класа води борбата за съединение. На 6 септември от власт в Източна Румелия е свалена проруска власт, която година преди това е прокламирала съединение с руска помощ, но някога, в неопределено бъдеще. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ историкът Стефан Дечев, бивш преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград и настоящ в НБУ.

Парламентарната група на „Възраждане“ ще предложи промени в законодателството, с които да се забрани на хора, санкционирани по закона „Магнитски“, да заемат държавни или партийни постове в България. Лидерът на партията Костадин Костадинов заяви, че очаква евроатлантическото мнозинство да подкрепи тази инициатива. Предвиждат се два законопроекта – първият ще бъде с поправки в Изборният кодекс, а вторият ще е за промени в Закона за политическите партии.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обясни, че предложеното от него миналата седмица „преформатиране“ на правителството се отлага, защото останалите две партии в управлението (бел. ред. – БСП и ИТН) не са го пожелали. В парламентарните кулоари пред медиите водачът на герберите каза, че така било „най-добре за всички“. Борисов не пропусна да се похвали, че е осигурил мнозинство, гарантирал е стабилност и е поел отговорност за управлението.“

Шаманите на властта (Татанка-Цетанка и други подобни) тези дни ни убеждават, че няма политическа криза, защото правителството няма да падне, мнозинството е сплотено и дори с перспектива да се укрепи, предсрочни избори не се задават, а въпросът с нарастващото влияние на Голямото Д се преекспонира. От опит знаем, че когато дежурните медийни мисирки започнат усилено да ни внушават колко е стабилно управлението, идва буря.

„Яростно обявеното преформатиране тихо се превърна в надграждане на нищото„, обяви Божидар Божанов в декларация от парламентарната трибуна от името на парламентарната си група „Продължаваме промяната“ -„Демократична България“. След гръмките театрални пози на Борисов след шестото им място на общинските избори в Пазарджик, новината се е свила до дребен фейсбук статус на партийната страница на ГЕРБ за евентуална ротация на председателя на парламента – когато се разберат.