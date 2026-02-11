МВР за трагедията „Петрохан“: Ще кажем истината, когато е доказана

Заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров обясни днес защо МВР-шефът Даниел Митов все още не е коментирал трагедията в хижа „Петрохан“ и тази под връх Околчица. Защото е необходимо да кажем нещо, което е истина, и да бъде доказано в хода на разследването, заяви Тодоров.

Той подчерта, че работата по случая „Петрохан“ продължава. След като всичко завърши, ще чуете какво се е случило, отбеляза Тородов по време на церемонията по отбелязване на Европейския ден на телефон 112 в София.

„Като политическо ръководство разчитаме и сме се доверили изцяло на професионалистите, които работят ежедневно. Има следствена тайна, има неща, които до този момент не могат да се изнасят като информация. Това е един изключително тежък случай за разследване, тъй като версиите могат да бъдат доста. По тях трябва да се работи много обстойно, за да се излезе с един резултат, който да удовлетвори всички и да се разкрие обективната истина по случая“, изтъкна Тодоров.

Заместник-министърът обясни, че е извършена проверка и хората, свързани със случая, са имали разрешителните за оръжие. Режимът за издаване на разрешителни за оръжие в България е ясен. Има правила, по които се действа и се издават разрешителни, добави той.

Според него случаят изисква много задълбочена работа, която няма да се свърши за една, две, три седмици. „Всяка една подробност по разследването е много важна и тя ще бъде запазена до момента, в който не се изясни обективната истина. За разлика от всички в обществото, където за пореден път всеки се упражнява върху този случай, действаме професионално, както винаги, и ще кажем истината и резултата от извършването на проверката, когато сметнем, че всичко е изяснено до последния детайл“, коментира Тодоров.