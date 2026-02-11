РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

МВР за трагедията „Петрохан“: Ще кажем истината, когато е доказана

тони тодоров

Заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров обясни днес защо МВР-шефът Даниел Митов все още не е коментирал трагедията в хижа „Петрохан“ и тази под връх Околчица. Защото е необходимо да кажем нещо, което е истина, и да бъде доказано в хода на разследването, заяви Тодоров.

Той подчерта, че работата по случая „Петрохан“ продължава. След като всичко завърши, ще чуете какво се е случило, отбеляза Тородов по време на церемонията по отбелязване на Европейския ден на телефон 112 в София. 

„Като политическо ръководство разчитаме и сме се доверили изцяло на професионалистите, които работят ежедневно. Има следствена тайна, има неща, които до този момент не могат да се изнасят като информация. Това е един изключително тежък случай за разследване, тъй като версиите могат да бъдат доста. По тях трябва да се работи много обстойно, за да се излезе с един резултат, който да удовлетвори всички и да се разкрие обективната истина по случая“, изтъкна Тодоров.

Заместник-министърът обясни, че е извършена проверка и хората, свързани със случая, са имали разрешителните за оръжие. Режимът за издаване на разрешителни за оръжие в България е ясен. Има правила, по които се действа и се издават разрешителни, добави той.

Според него случаят изисква много задълбочена работа, която няма да се свърши за една, две, три седмици. „Всяка една подробност по разследването е много важна и тя ще бъде запазена до момента, в който не се изясни обективната истина. За разлика от всички в обществото, където за пореден път всеки се упражнява върху този случай, действаме професионално, както винаги, и ще кажем истината и резултата от извършването на проверката, когато сметнем, че всичко е изяснено до последния детайл“, коментира Тодоров.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.