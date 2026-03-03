РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Денят по диагонал – 3 март 2026 г.

Възможни са евакуационни полети за българи от Близкия изток още в сряда

Възможни са евакуационни полети за българи от Близкия изток още в сряда

След извънредна среща при служебния премиер Андрей Гюров стана ясно, че първите евакуационни полети за български граждани от Близкия изток може да започнат още в сряда сутринта. В разговорите участваха ключови министри и представители на авиационните власти, като основен акцент беше безопасното извеждане на българи от засегнатите райони. Премиерът подчерта, че се следи динамично развиващата се обстановка, като приоритет е сигурността на гражданите.

Президентът Йотова: Шипка е неподвластна на разделение и омраза

Шипка

Шипка е крепост на българската памет и тя е неподвластна на всякакво злободневие, на всякакво разделение и на всякаква омраза. Това подчерта в тържественото си слово по случай националния празник 3 март, на връх Шипка държавният глава Илияна Йотова. Тя припомни, че събитията на историческия връх са накарали чужди кореспонденти да говорят с възторг и възхищение за българската храброст, както и да заявят, че българският народ заслужава своята съвършена свобода.

По предварителни данни ва „Евростат“ инфлацията през февруари у нас е 0.1%

инфлацията

По предварителни данни на „Евростат“ месечната инфлация в България през февруари 2026 г. ще е 0.1 процент. Така страната ни ще е сред държавите с най-слаб месечен ръст на цените в Европейския съюз – Кипър е „отличник“ с нулева инфлация, а сходно поскъпване като това в България – 0.1% ще отчетат Португалия и Словакия. За сравнение – в Литва месечният ръст на цените през февруари е 0.9%, в Австрия и във Франция е 0.8%, а в Ирландия е 0.7 процента. В Германия и в Испания месечната инфлация е 0.4%, а в Италия – 0.6 процента.

Бащата на Сияна регистрира коалиция за участие в изборите

Сияние, Бащата на Сияна регистрира коалиция за участие в изборите

Коалиция „Сияние“, създадена около гражданската кауза на Николай Попов – баща на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна, подаде документи в Централната избирателна комисия за участие в парламентарните избори на 19 април. Подписката е внесена на 3 март, като според Попов изборът на датата е символичен и свързан с идеята за отстояване на справедливостта. Той подчерта, че участието във вота е израз на обществено недоволство и желание за промяна.

Норвегия не може да качи производството на газ, Ирак спря петролните доставки до Турция на 3 март

Норвегия не може да увеличи производството на газ, Ирак спря петролните доставки до Турция

Норвегия не вижда възможност за увеличаване на производството си на природен газ, за да компенсира намалелите доставки на Катар. Норвежките производители на синьо гориво работят с почти пълен капацитет, според министъра на енергетиката на страната. А това оказва допълнителен натиск върху европейските държави, които се стремят да запълнят изчерпаните запаси от горивото.

Цената на европейския газ TTF е над 60 евро за MWh, на петрол „Брент“ – над 80 долара за барел

Цената на европейския газ TTF е над 50 евро за MWh, на петрол "Брент"- над 80 долара за барел

Цените на европейския газ (TTF) продължиха да се катерят за втори пореден ден на 3 март заради несигурността, свързана с временното прекратяване на дейността на най-големия в света завод за износ на втечнен природен газ (LNG) в Катар след атака на ирански дронове и въздействието, което то ще окаже на глобалните енергийни доставки. Спирането на работата на съоръженията в Ras Laffan на QatarEnergy принуди купувачи от Азия да търсят алтернативни, а някои поискаха заявени количества гориво да им бъдат доставени по-рано, за да задоволят потреблението в момента с надежда обстановката да се нормализира в кратки срокове.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че в служебния кабинет трябва да има вицепремиер за честни избори?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.