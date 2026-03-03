Денят по диагонал – 3 март 2026 г.

След извънредна среща при служебния премиер Андрей Гюров стана ясно, че първите евакуационни полети за български граждани от Близкия изток може да започнат още в сряда сутринта. В разговорите участваха ключови министри и представители на авиационните власти, като основен акцент беше безопасното извеждане на българи от засегнатите райони. Премиерът подчерта, че се следи динамично развиващата се обстановка, като приоритет е сигурността на гражданите.

Шипка е крепост на българската памет и тя е неподвластна на всякакво злободневие, на всякакво разделение и на всякаква омраза. Това подчерта в тържественото си слово по случай националния празник 3 март, на връх Шипка държавният глава Илияна Йотова. Тя припомни, че събитията на историческия връх са накарали чужди кореспонденти да говорят с възторг и възхищение за българската храброст, както и да заявят, че българският народ заслужава своята съвършена свобода.

По предварителни данни на „Евростат“ месечната инфлация в България през февруари 2026 г. ще е 0.1 процент. Така страната ни ще е сред държавите с най-слаб месечен ръст на цените в Европейския съюз – Кипър е „отличник“ с нулева инфлация, а сходно поскъпване като това в България – 0.1% ще отчетат Португалия и Словакия. За сравнение – в Литва месечният ръст на цените през февруари е 0.9%, в Австрия и във Франция е 0.8%, а в Ирландия е 0.7 процента. В Германия и в Испания месечната инфлация е 0.4%, а в Италия – 0.6 процента.

Коалиция „Сияние“, създадена около гражданската кауза на Николай Попов – баща на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна, подаде документи в Централната избирателна комисия за участие в парламентарните избори на 19 април. Подписката е внесена на 3 март, като според Попов изборът на датата е символичен и свързан с идеята за отстояване на справедливостта. Той подчерта, че участието във вота е израз на обществено недоволство и желание за промяна.

Норвегия не вижда възможност за увеличаване на производството си на природен газ, за да компенсира намалелите доставки на Катар. Норвежките производители на синьо гориво работят с почти пълен капацитет, според министъра на енергетиката на страната. А това оказва допълнителен натиск върху европейските държави, които се стремят да запълнят изчерпаните запаси от горивото.

Цените на европейския газ (TTF) продължиха да се катерят за втори пореден ден на 3 март заради несигурността, свързана с временното прекратяване на дейността на най-големия в света завод за износ на втечнен природен газ (LNG) в Катар след атака на ирански дронове и въздействието, което то ще окаже на глобалните енергийни доставки. Спирането на работата на съоръженията в Ras Laffan на QatarEnergy принуди купувачи от Азия да търсят алтернативни, а някои поискаха заявени количества гориво да им бъдат доставени по-рано, за да задоволят потреблението в момента с надежда обстановката да се нормализира в кратки срокове.