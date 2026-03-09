Президентът Йотова удостои посланика на Аржентина Алехандро Сотнер Майер с орден „Мадарски конник“

Всеотдайната дейност на посланик Алехандро Сотнер Майер в България подкрепи развитието на отношенията с Аржентина и допринесе за засилването и разширяването на двустранния политически и икономически диалог.

Това заяви държавният глава Илияна Йотова по време на церемония в Гербовата зала на президентската институция, на която посланикът на Република Аржентина у нас Алехандро Сотнер Майер беше удостоен с орден „Мадарски конник“ първа степен. Отличието се връчва на дипломата за неговите особено големи заслуги за развитието на двустранните отношения между Република България и Република Аржентина.

В приветствието си държавният глава открои професионалния опит и ползотворната работа на посланик Майер в България, като по думите й неговите усилия са насърчили културните и образователни връзки между двата народа.

„Получихте много приятели на Вашата страна, но ние получихме чрез вас и много приятели от Аржентина. Разширихте влиянието и значението на Аржентина за българските граждани“, посочи президентът Йотова. Тя изтъкна, че тази година се отбелязват 95 години от началото на дипломатическите отношения между България и Аржентина.

От името на България държавният глава изрази признателност за ценната подкрепа на аржентинската страна за провеждането на ежегодните национални антарктически експедиции, както и за задълбочаването на стратегическото сътрудничество в изследването на Антарктида между Българския военноморски флот и Аржентинската армада.

„Това сътрудничество се развива много добре и има голямо бъдеще – да продължаваме с изследванията в областта на климатичните промени и да опазим природата“, посочи тя.

Илияна Йотова подчерта още дипломатическите усилия на посланик Майер при организираното посещение на губернатора на аржентинската провинция Чако в България – място, което по думите на държавния глава е изпълнено с исторически сантимент за българите. „Чако е място, изпълнено със сантимент за българи. Там има наши сънародници от края на 19 век. И днес много фамилии завършват с български окончания“, подчерта държавният глава.

Българският президент припомни и значението на подписаната двустранна договореност за сътрудничество и приятелство между Община Плевен и аржентинската Община Роке Саенс Пеня.

„Сигурна съм, че какъвто и път да поемете оттук нататък, Вие ще останете един от най-добрите приятели на България и винаги ще допринасяте за развитието на двустранните ни отношения“, заяви президентът.

Посланик Алехандро Сотнер Майер изрази благодарност за полученото висше държавно отличие и за подкрепата, която България оказва на Аржентина към процеса за присъединяването на страната като глобален партньор към НАТО. „Ще помним богатата история, културното и архитектурното наследство на България, пейзажите и планините. Ще се върнем в България със сигурност. Разчитайте на мен“, каза още дипломатът.