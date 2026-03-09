РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Президентът Йотова удостои посланика на Аржентина Алехандро Сотнер Майер с орден „Мадарски конник“

Президентът Илияна Йотова удостои посланика на Аржентина Алехандро Сотнер Майер с орден "Мадарски конник" първа степен

Всеотдайната дейност на посланик Алехандро Сотнер Майер в България подкрепи развитието на отношенията с Аржентина и допринесе за засилването и разширяването на двустранния политически и икономически диалог.

Това заяви държавният глава Илияна Йотова по време на церемония в Гербовата зала на президентската институция, на която посланикът на Република Аржентина у нас Алехандро Сотнер Майер беше удостоен с орден „Мадарски конник“ първа степен. Отличието се връчва на дипломата за неговите особено големи заслуги за развитието на двустранните отношения между Република България и Република Аржентина.

В приветствието си държавният глава открои професионалния опит и ползотворната работа на посланик Майер в България, като по думите й неговите усилия са насърчили културните и образователни връзки между двата народа.

„Получихте много приятели на Вашата страна, но ние получихме чрез вас и много приятели от Аржентина. Разширихте влиянието и значението на Аржентина за българските граждани“, посочи президентът Йотова. Тя изтъкна, че тази година се отбелязват 95 години от началото на дипломатическите отношения между България и Аржентина.

От името на България държавният глава изрази признателност за ценната подкрепа на аржентинската страна за провеждането на ежегодните национални антарктически експедиции, както и за задълбочаването на стратегическото сътрудничество в изследването на Антарктида между Българския военноморски флот и Аржентинската армада.

„Това сътрудничество се развива много добре и има голямо бъдеще – да продължаваме с изследванията в областта на климатичните промени и да опазим природата“, посочи тя.

Илияна Йотова подчерта още дипломатическите усилия на посланик Майер при организираното посещение на губернатора на аржентинската провинция Чако в България – място, което по думите на държавния глава е изпълнено с исторически сантимент за българите. „Чако е място, изпълнено със сантимент за българи. Там има наши сънародници от края на 19 век. И днес много фамилии завършват с български окончания“, подчерта държавният глава.

Българският президент припомни и значението на подписаната двустранна договореност за сътрудничество и приятелство между Община Плевен и аржентинската Община Роке Саенс Пеня.

„Сигурна съм, че какъвто и път да поемете оттук нататък, Вие ще останете един от най-добрите приятели на България и винаги ще допринасяте за развитието на двустранните ни отношения“, заяви президентът.

Посланик Алехандро Сотнер Майер изрази благодарност за полученото висше държавно отличие и за подкрепата, която България оказва на Аржентина към процеса за присъединяването на страната като глобален партньор към НАТО. „Ще помним богатата история, културното и архитектурното наследство на България, пейзажите и планините. Ще се върнем в България със сигурност. Разчитайте на мен“, каза още дипломатът.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.