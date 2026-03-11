Пощенска банка и Samsung стартират партньорство, което издига потребителското изживяване на следващо ниво

Партньорството е част от програмата Beyond Banking и предлага ексклузивни оферти, бързо финансиране и широко портфолио от продукти

Пощенска банка и глобалният технологичен лидер Samsung обединяват сили в ново стратегическо партньорство, което поставя началото на още по-модерно, удобно и персонализирано потребителско изживяване. Сътрудничеството между двете компании ще създаде силно пазарно присъствие и ще предложи на клиентите достъп до най-новите технологични иновации при преференциални условия.

Партньорството е част от иновативната програма Beyond Banking – екосистема от услуги, която Пощенска банка развива от 2025 г. и която надгражда традиционното банкиране с решения за по-устойчив, технологичен и свързан начин на живот.

Съвместният проект стартира паралелно с премиерата на новата серия Samsung Galaxy S. Клиентите на Пощенска банка ще получат достъп до специално създадена целева страница, където ще могат да закупят избрани смарт устройства Samsung – включително най-новите мобилни телефони, таблети и смарт аксесоари- като часовници и слушалки – при преференциални условия.

Партньорството комбинира финансовата експертиза на Пощенска банка и технологичното предимство на Samsung, като предлага два удобни начина за заплащане:

чрез виртуален ПОС на Пощенска банка – бързо, лесно и сигурно онлайн плащане;

разсрочено плащане с финансиране от банката – за още по-достъпно придобиване на най-новите устройства.

„Партньорството ни със Samsung е естествена стъпка в развитието на нашата стратегия Beyond Banking. Комбинираме финансовата експертиза и иновативния дух на Пощенска банка с технологичното предимство на един от световните лидери, за да предложим на клиентите ни решения, които съчетават удобство, иновация и персонален подход. Убедени сме, че тази синергия ще създаде нови стандарти на пазара и ще допринесе за по-добро, по-свързано и по-устойчиво ежедневие за нашите потребители“, споделят от Пощенска банка.

Пощенска банка продължава да развива своята визия за банкиране от ново поколение чрез разширяване на екосистемата Beyond Banking. Нови ключови партньорства ще надграждат платформата и ще я превръщат в източник на вдъхновение, модерни идеи и индивидуално насочени решения за дома, технологиите, ежедневието и пътуванията.

Повече информация за иновативните продукти и услуги на Пощенска банка, както и за партньорството със Samsung, може да бъде открита наhttps://samsungstore.bg/beyond-banking-by-post-bank?bizcustomer=1 и на специално създадената страница на сайта на банката Beyond Banking.