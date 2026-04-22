Най-малко двама загинали при инцидент с автобус преди ГКПП „Малко Търново“

Най-малко двама души са загинали, а най-малко осем се извозват с линейки към бургаската областна болница след инцидент с украински автобус на 2 километра преди граничния пункт „Малко Търново“.

Автобусът, който бил спрял на наклон, тръгнал назад и хората, които чакали зад него, били премазани, обясни кореспондент на БНР. По-леко пострадалите – сред които има и деца, са настанени в Дневен център за възрастни хора в граничния град.

Автобусът е с украинска регистрация. С него над 30 украински бежанци, живеещи в Бургас, са пътували към Турция на екскурзия. Кметът на Малко Търново Илиян Янчев разказа, че автобусът бил спрял, защото му е свършило горивото.

На всички пострадали, настанени в Дневния център за възрастни хора в града, е занесена храна и вода. Шофьорът на автобуса е задържан в Районното полицейско управление в Малко Търново.