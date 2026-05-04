Хванаха невероятна петорка в източване на потребителски кредити за 120 000 евро

Хванаха петима в източване на потребителски кредити за 120 000 евро

Петима са привлечени като обвиняеми за схема с усвояване на потребителски кредити. Едно от лицата е с обвинение за използване на фалшива лична карта, съобщи заместник-градският прокурор на София Десислава Петрова, цитирана от БТА. Началникът на отдел „Икономическа полиция“ към СДВР Илчо Благоев определи случая като „интересна и нова схема“. Петорката е с чисто криминално минало, а членовете ѝ са на възраст между 19 и 25 години.

Източването е ставало с подправени документи и онлайн платформи на банките. Засега разследващите знаят за четири случая, но по информация на Благоев има и пети. Очакванията са бройката на кредитите, получени чрез схемата, да нарасне.

Всеки от четирите кредита, за които разследващите имат доказателства, е на стойност 30 хиляди евро. Един от кредитите не е бил усвоен изцяло, заради разследването. Назначени са технически експертизи. Предстои работа по делото.

За момента и петимата задържани са с мярка за неотклонение „задържане под стража“.

