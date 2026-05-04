Фискалният съвет представи шест препоръки за бюджета за 2026 година, като предупреди за сериозни структурни проблеми в публичните финанси.

Според анализа бюджетът за 2025-та е приключил с дефицит от 4,1 млрд. евро, или над 3,5% от брутния вътрешен продукт. Макар това да надхвърля прага от 3%, заложен в Пакта за стабилност и растеж на Европейски съюз, риск от процедура за свръхдефицит засега няма заради изключенията за военните разходи.

Към март 2026-та дефицитът достига 1,5 млрд. евро (1,2% от БВП) – най-високото ниво за последните 15 години. Според съвета това не е резултат от икономически спад, а от устойчив структурен дисбаланс, породен основно от ръста на социалните разходи и заплатите в публичния сектор.

Разходите на държавата за 2025 г. достигат 48,4 млрд. евро (41,7% от БВП), докато приходите са 44,3 млрд. евро (38,2%). Увеличава се и държавният дълг, който доближава 30% от БВП, а разходите за лихви скачат със 76% до 954 млн. евро.

На този фон съветът предлага шест конкретни мерки:

1. Запазване на данъчния модел
Да не се променя действащата система на ниски данъчни ставки и плосък данък, тъй като приходите растат стабилно и проблемът е основно в разходната част на бюджета.

2. Премахване на автоматичните увеличения
Да се прекрати практиката заплати и пенсии да нарастват автоматично по формули, обвързани със средната или минималната заплата. Според съвета това води до допълнителен инфлационен натиск и увеличава разходите без връзка с производителността.

3. Изравняване на осигурителната тежест
Държавните служители, включително служителите в МВР, да плащат осигуровки при същите условия като работещите в частния сектор. Предлага се и преразглеждане на режимите за ранно пенсиониране.

4. Административна реформа
Да се предприеме преструктуриране на държавната администрация – оптимизация на числеността, премахване на дублиращи се функции и евентуално намаляване на броя на министерствата. Предвижда се и цялостен преглед на публичните разходи по сектори.

5. Освобождаване на служители в пенсионна възраст
Всички държавни служители, достигнали пенсионна възраст, да бъдат освободени в кратък срок, с цел намаляване на разходите и освобождаване на административен ресурс.

6. Закриване на незаети щатни бройки
Да се премахнат незаетите позиции в администрацията, за да се избегне бъдещо разширяване на разходите за персонал и автоматичното им нарастване.

От Фискалния съвет подчертават, че тези мерки са краткосрочни и трябва да бъдат съпътствани от по-дълбоки структурни реформи, насочени към трайно стабилизиране на публичните финанси и ограничаване на дефицита.

