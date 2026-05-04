Колекция от пет редки Nissan GT-R на стойност 3 млн. евро ще бъдат продадени на търг

През месец май колекция от пет редки Nissan Skyline GT-R R34, произведени между 1999 и 2002 г., ще бъдат продадени на търг в аукционната къща Broad Arrow като част от Villa d’Este Concours d’Eleganza. Общо автомобилите са оценени на 3 милиона евро.
Най-ценният от тях е Nissan Skyline GT-R CRS от 2002 г. на Nismo – един от по-малко от две дузини GT-R, преминали през програмата за реставрация CRS в завода на Nismo в Омори. Той се задвижва от 2,8-литров двигател F-Sport R с мощност 500 к.с., боядисан е в Gunmetal grey и е снабден с части от редките модели R-Tune и Z-Tune. Колата е запазила оригиналния си ръчно шит кожен интериор. Пробегът е само 16 000 километра. Спортният автомобил е оценен на 700 000-850 000 евро.
Вторият най-ценен колекционерски екземпляр е Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nismo S-Tune от 2001 г., който може да се продаде за 500 000-700 000 евро. Произведени са само 14 от тези автомобили, а този екземпляр е вторият от партидата. Твърди се, че е с изключително рядък фабричен тунинг пакет и подобрен двигател RB26DETT с мощност 400 конски сили.
Колекцията включва също един от само 366 произведени GT-R M-Spec от 2001 г.
(450 000-600 000 евро), още GT-R в рядката боя Midnight Purple II с модификации от японския тунер Hosaka Tuning Factory (325 000-400 000 евро), както и един от само 156 Skyline GT-R V-Spec II Nur от 2002 г., боядисан в Millennium Jade (375 000-450 000 евро).
Японският мултинационален производител на автомобили Nissan Motor Co., Ltd. е с централен офис в Йокохама, Канагава, Япония. Компанията продава своите автомобили под марките Nissan и Infiniti, а преди това и под марката Datsun, с вътрешни продукти за тунинг (включително автомобили) под марките Nismo и Autech. Историята на компанията може да бъде проследена до началото на ХХ век с Nissan zaibatsu или Nissan Group.
От 1999 г. Nissan е част от алианса Renault–Nissan–Mitsubishi
(с Mitsubishi, присъединена през 2016 г.), партньорство между Nissan и Mitsubishi Motors от Япония, с Renault от Франция. Към ноември 2023 г. Renault държи 15% дял с право на глас в Nissan, докато Nissan има същия дял в Renault. От октомври 2016 г. Nissan притежава 34% контролен дял в Mitsubishi Motors. През ноември 2024 г. Nissan намали дела си в Mitsubishi Motors от 34% на 24 на сто.