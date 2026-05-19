ГДБОП спипа двама мъже с детска порнография

ГДБОП задържа двама мъже за сексуална злоупотреба с деца в интернет, съобщиха от МВР. Единият е съхранявал 5 терабайта с изображения на малолетни (общо 1 556 344 броя файла), а другият е инициирал контакти с момичета с цел създаване на порнографско съдържание.

Първият арестуван мъж е на 56 години, като бил хванат в Плевен на 12 май за разпространение в мрежата на порнографски материали с малолетни момичета и момчета. На място антимафиотите установили, че задържаният е разпространявал в мрежата файлове със сексуално насилие над деца. Намерени са над 30 000 файла с видео и изображения, представляващи злоупотреба с деца. Децата са на възраст между 10 и 12 години.

Спрямо 56-годишния мъж е наложена постоянна мярка за неотклонение “задържане под стража”. Ако бъде признат за виновен, то него го грози наказание “лишаване от свобода” от 5 до 10 години.

При втората акция на ГДБОП, станала ден по-късно на 13 май, друг мъж на 40 години бил задържан на територията на област Пловдив.

За него е установено, че е регистрирал фалшиви профили, чрез които под чужда самоличност в различни онлайн приложения е инициирал контакти с малолетни момичета с цел създаването на материали с порнографско съдържание и участие в порнографско представление.

На него също му е наложена мярка за неотклонение “задържане под стража”. Ако бъде признат за виновен, то на 40-годишният мъж може да му бъде наложено наказание “лишаване от свобода” от 5 до 12 години.

Работата по случаите продължава.