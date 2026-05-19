Теглят матурата по БЕЛ измежду над 5.8 млн. варианта

Изпитният вариант за държавния зрелостен изпит по български език и литература ще бъде изтеглен измежду 5 859 375 възможни комбинации, съобщиха от МОН. Тегленето ще се проведе утре (20 май) в 6:00 часа в сградата на образователното министерство. Началото на изпита е в 8:30 часа, като зрелостниците трябва да заемат местата си поне 30 минути по-рано. Те трябва да носят лична карта и служебната бележка за допускане, която може да бъде представена и в електронен формат.

За провеждането на матурата са ангажирани близо 13 800 квестори. Зрелостниците ще се явят в 783 училища, разпределени в общо 4320 изпитни зали.

Форматът на изпита остава без промяна. Тестът включва 41 задачи – 22 с избираем отговор, 16 със свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и една задача за създаване на аргументативен текст – интерпретативно съчинение или есе. Подадените заявления за нея са над 53 000 броя.

Целта е да се оценят знанията и уменията на учениците по граматика, правопис и лексика, както и способността им да анализират текст и да създават собствено писмено изложение. Максималният брой точки, който може да бъде постигнат, е сто.