Бангарангата за Евровизия се вихри с пълна сила

Нови 4 заявки за регистрации на марка BANGARANGA в Патентно ведомство са направени, 3 от които – вчера. Това съобщи във Фейсбук профила си адвокат Диана Попова с коментара: „Ще бъде интересно!“

По-рано Попова съобщи, че интерес към регистрацията на такава европейска марка има и от представители на хазартния бизнес, но певицата Дара е взела мерки в същата насока и вероятно ще има съдебни спорове. „Няма да стане, марката ще бъде моя!“, заяви Дара.

Междувременно сигурната вече перспектива за провеждане на следващото издание на Евровизия у нас възбуди истерия за осребряване на шоуто и калкулиране на печалбите. След като цялата управленска камарила се изреди с хвалебствени коментари, а кметовете на големите градове поведоха битка за домакинството, стихоплетецът Недялко Йорданов посвети на варненката стихотворение:

ДАРА

Каква безумна надпревара! Българио, благодари!

Момичето със име Дара прекрасен дар ни подари.

Във тези времена тревожни на смърт, омрази и войни

оказа се, че са възможни и няколко щастливи дни.

Едно усмихнато момиче прекрачи завист и тъга.

Дали ще можем да обичаме и утре, колкото сега?