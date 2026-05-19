Европейският съюз обсъжда удължаване на санкциите срещу Русия до една година

Лидерите на Европейския съюз ще обсъдят възможността срокът за подновяване на санкциите срещу Русия да бъде удължен от шест месеца на една година по време на срещата си в Брюксел през юни. Идеята се разглежда като опит за засилване на стабилността и предвидимостта на санкционния режим, наложен след руската инвазия в Украйна през 2022 г, пише „Политико“.

Според европейски дипломати и представители на блока предложението е било обсъждано неофициално миналата седмица в рамките на подготовката за срещата на върха. В момента санкциите трябва да бъдат одобрявани на всеки шест месеца с единодушието на всички държави членки, което позволява на всяка страна да блокира продължаването им.

През последните години именно бившият унгарски премиер Виктор Орбан неколкократно използваше това право на вето, за да оказва натиск върху Брюксел и да извлича политически отстъпки. След загубата му на изборите и идването на новото унгарско правителство европейските институции виждат възможност за по-лесно прокарване на промени в механизма.

Идеята за удължаване на срока е била подкрепена от представители на няколко северноевропейски държави. Дискусиите ще продължат и през следващите седмици преди заседанието на Съвета по общи въпроси на ЕС на 26 май.

Все пак, въпреки напускането на Орбан, европейските дипломати остават предпазливи. Словашкият премиер Роберт Фицо често заемаше сходни позиции с Будапеща, а чешкият лидер Андрей Бабиш също е подкрепял унгарските възражения.