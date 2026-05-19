РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Парламентът не е място, в което мнозинството просто си брои гласовете, заявиха от ДБ

Според Божанов отхвърлянето на ветото върху Изборния кодекс може да е политическа сделка, Парламентът не е място, в което мнозинството просто си брои гласовете, заявиха от ДБ

„Демократична България“ обвини „Прогресивна България“, че с предложените промени в правилника на парламента се опитва да ограничи правата на опозицията. На брифинг зам.-председателят на парламентарната група на ДБ Божидар Божанов заяви, че Народното събрание не е място, в което „мнозинството просто си брои гласовете“, а пространство за дебат и контрол върху изпълнителната власт.

Според Божанов ограничаването на възможността за създаване на временни комисии и затрудняването на опозицията да инициира парламентарни проверки връща практики от времето на тройната коалиция. По думите му, опозицията трябва да има право да задава въпроси, да получава документи и нейните законопроекти да бъдат разглеждани.

Атанас Славов коментира, че предложенията на управляващите показват несигурност и опит за ограничаване на парламентарния дебат. Според него ограниченията върху репликите, парламентарния контрол и анкетните комисии са в разрез с духа на парламентаризма. Зам.-председателят на парламентарната група на ДБ Катя Панева посочи, че с тези промени управляващите се стремят към Народно събрание под пълен контрол на мнозинството.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

В кой град смятате, че е най-подходящо да се проведе Евровизия 2027?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.