Парламентът не е място, в което мнозинството просто си брои гласовете, заявиха от ДБ

„Демократична България“ обвини „Прогресивна България“, че с предложените промени в правилника на парламента се опитва да ограничи правата на опозицията. На брифинг зам.-председателят на парламентарната група на ДБ Божидар Божанов заяви, че Народното събрание не е място, в което „мнозинството просто си брои гласовете“, а пространство за дебат и контрол върху изпълнителната власт.

Според Божанов ограничаването на възможността за създаване на временни комисии и затрудняването на опозицията да инициира парламентарни проверки връща практики от времето на тройната коалиция. По думите му, опозицията трябва да има право да задава въпроси, да получава документи и нейните законопроекти да бъдат разглеждани.

Атанас Славов коментира, че предложенията на управляващите показват несигурност и опит за ограничаване на парламентарния дебат. Според него ограниченията върху репликите, парламентарния контрол и анкетните комисии са в разрез с духа на парламентаризма. Зам.-председателят на парламентарната група на ДБ Катя Панева посочи, че с тези промени управляващите се стремят към Народно събрание под пълен контрол на мнозинството.