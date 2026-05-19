КЗК с 23 антикризисни мерки срещу високите цени на горивата

От Комисията за защита на конкуренцията са изготвили пакет от 23 антикризисни мерки за високите цени на горивата. Приетият на закрито заседание доклад ще бъде изпратен до Министерския съвет, отделните министерства, Народното събрание и политическите сили.

Основният извод на антимонополния регулатор е, че властта е отложила поскъпването вместо да търси решение на нова ценова спирала и овладяването на крайните цени на горивата за потребителите. Забавянето е довело до разминаване между стойностите на едро и дребно при „Лукойл“. Според Комисията това е създало ценови натиск върху по-малките търговци.

Пакетът от мерки включва създаването на Национален оперативен щаб към Министерския съвет за постоянен мониторинг на доставките, цените, складовите наличности и риска от недостиг. Предвижда се и въвеждане на седмичен индекс на горивата с публични данни за цените, международните котировки, търговските маржове, наличностите и търговските потоци.

Предлагат се и целеви схеми за подпомагане по механизма METSAF на ЕК за автомобилния транспорт, земеделието, торовете, рибарството и аквакултурите, чрез компенсиране на част от допълнителните разходи за горива и суровини. Сред предложенията са още създаване на временен фонд „Стабилизация на горивата“, финансиран от допълнителните приходи от ДДС. На 14 май обаче Конституционният съд се произнесе, че пакетът от мерки на правителството, който включва създаване на фонд за подпомагане на бизнеса и домакинствата и се финансира с приходи от по-високия ДДС, противоречи на основния закон.

Пакетът на КЗК включва и засилен контрол по веригата на доставки, както и план за диверсификация на вноса. В дългосрочен план регулаторът настоява за разширяване на складовия капацитет и намаляване на зависимостта от изкопаеми горива чрез електрификация на транспорта.