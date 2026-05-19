Преди финала за Купата на България между ЦСКА и Локомотив Пловдив - откриха димки в бойлер

Ден преди финала за Купата на България между футболните отбори на ЦСКА и Локомотив Пловдив, при проверка в сектор на националния стадион “Васил Левски” от столичните полицаи, в затворен бойлер, са били намерени множество пиротехнически изделия, съобщи началникът на сектор „Масови мероприятия“ Иван Георгиев. Той даде брифинг по повод предприетите мерки за охрана на обществения ред във връзка с предстоящия двубой.

От СДВР съобщиха, че е създадена организация, при която още при самото придвижване на феновете към София те да бъдат спирани, да бъдат проверявани, след което от полицейска охрана да бъдат съпровождани до територията на столицата. Около националния стадион ще има няколко контролно-пропускателни пункта, а преминаването на фенове ще става от 17:00 часа. Няма да бъдат допускани граждани, употребили алкохол и които имат в себе си забранени предмети.

“Стигнали до София феновете ще бъдат превеждани от служители на СДВР през различни маршрути, в зависимост от това на кой отбор са привърженици, до стадиона, за да паркират”, обясни Георгиев.

Направена е също така организация да не може футболни фенове от един отбор да бъдат допускани с закупени билети за отсрещната футболна агитка, както и да се преминава между секторите. Ще се използва системата за видеонаблюдение в централна градска част, подходите към града и на спортното съоръжение за установяване на хора, извършители на противообществени прояви.

Вътрешната охрана на събитието е възложена на частни фирми, наети от Професионалната футболна лига, а полицията ще оказва съдействие при необходимост.

Напрежението преди мача продължава да се покачва, след като от ръководството на Локомотив Пловдив излязоха с официална позиция във връзка с назначението на Мариян Гребенчарски за главен съдия. От пловдивския клуб изразяват притеснение заради появили се публични данни в социалните мрежи, които пораждат съмнения относно възможни лични симпатии и пристрастност на арбитъра към ЦСКА и настояват Съдийската комисия към Българския футболен съюз да преразгледа своето решение и да определи друг арбитър за финалната среща.