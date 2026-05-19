Минималната пенсия ще стане 347,51 евро от 1 юли

Националният съвет за тристранно сътрудничество постигна съгласие за увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 322,37 евро на 347,51 евро, считано от 1 юли 2026 година. Това съобщи вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев след заседанието на съвета.

НСТС обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията и законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев и група народни представители. Допълнително беше обсъден и законопроект за изменение и допълнение на Закона за събирането на приходите и извършването на разходите през 2026 година до приемането на Закона за държавния бюджет за 2026 година, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 година и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каза за 2026 година, внесен от Владимир Раков и група народни представители, обяви още Донев.

„НСТС не постигна единодушие по точка 1 и 2 на дневния ред, като работодателските организации се въздържаха от подкрепа на двата законопроекта, но ще дадат конкретни текстове за изменение и допълнение в текстовете на двата законопроекта между първо и второ четене. Синдикалните организации принципно подкрепиха предложените законопроекти по точка 1 и 2. По точка 3 от дневния ред членовете на НСТС, с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България, постигнаха единодушие по предложеното увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст“, уточни финансовият министър.