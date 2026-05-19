5 храни за здрави кости

Правилното хранене може да помогне за поддържане на здрави и силни кости с напредване на възрастта.

С възрастта костната маса естествено започва да намалява. Затова храненето през целия живот има ключова роля за бъдещото здраве на скелета. Специалисти подчертават, че изграждането на здрави кости намалява риска от остеопороза и счупвания и подпомага цялостната структура и стабилност на тялото.

В ранните години организмът изгражда костна маса по-бързо, отколкото я разгражда, като пикът обикновено се достига около 25–30-годишна възраст. След това процесът се обръща и костната плътност постепенно започва да намалява. Затова експертите сравняват костната маса с „пенсионна сметка“ – колкото повече натрупаш в младостта, толкова по-добре ще се запази тя по-късно.

Балансираната диета е основата на здравите кости. Средиземноморският режим на хранене, богат на плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, бобови растения, постни протеини и здравословни мазнини (като зехтин), е свързан с по-нисък риск от фрактури и остеопороза.

Основни хранителни вещества за костите

Калций

Калцият е най-разпространеният минерал в човешкото тяло и по-голямата му част се намира в костите и зъбите. Той е основен градивен елемент за здравината на костната структура. Ако организмът не получава достатъчно калций, започва да го извлича от костите, за да поддържа жизненоважни функции като работата на сърцето и мускулите.

Витамин D

Витамин D е ключов, защото помага на тялото да усвоява калция. Без него дори достатъчният прием на калций не е достатъчен. Освен това подпомага растежа и ремоделирането на костите и намалява риска от остеопороза. Получава се чрез храна (риба, яйца, обогатени продукти) и слънчева светлина.

Протеин

Протеинът е важен както за костите, така и за мускулите. Недостатъчният му прием може да доведе до мускулна слабост, което увеличава риска от падания и счупвания, особено при по-възрастни хора.

Храни, които подпомагат здравето на костите

Кисело мляко

Ферментиралите млечни продукти като киселото мляко са богати на калций и протеин. Само една порция може да осигури значителна част от дневната нужда от калций, а някои видове са обогатени и с витамин D. Подходящо е за закуска или междинно хранене.

Сьомга

Сьомгата е отличен източник на витамин D, протеин и малко количество калций. Тя подпомага не само костите, но и здравето на сърцето и мозъка. Консервираната сьомга също е удобен и достъпен вариант.

Соя и соеви продукти

Соята, особено соевото мляко и тофуто, е добра алтернатива на млечните продукти. Обогатените версии съдържат калций и витамин D, а също така осигуряват растителен протеин. Едамаме и тофу могат лесно да се добавят към салати, ястия и закуски.

Броколи

Броколите съдържат калций и витамин K – важен за здравината на костите и правилното кръвосъсирване. Замразените броколи са удобен вариант за бързо приготвяне и могат да се добавят към супи, гарнитури и основни ястия.

Кейл (листно зеле)

Кейлът е богат на калций и витамин K. За разлика от някои други зелени листни зеленчуци, той се усвоява по-добре от организма. Може да се използва в салати, смутита или като песто.

Специалистите подчертават, че костите постоянно се изграждат и разграждат през целия живот. Затова храненето, заедно с движение и здравословен начин на живот, е решаващ фактор за тяхната здравина в дългосрочен план.

Четете още: Гастроентеролозите искат да ядете тези пребиотични храни за добро здраве на червата