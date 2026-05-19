„Тракия икономическа зона“ посреща посетители в „Нощ на индустрията“

„Тракия икономическа зона“ /ТИЗ/ ще се превърне в сцена на едно от най-интересните събития, посветени на бизнеса, образованието и професионалната реализация на младите хора. На 29 май 2026 г. най-мащабният и устойчиво развиващ се публично-частен индустриален парк в Източна Европа ще бъде домакин на първото си издание на „Нощ на индустрията“. Тази инициатива ще отвори вратите от 20.30 до 24 часа на едни от най-модерните производствени предприятия в България.

Инициатор и организатор на събитието е сдружение „Мост между поколенията“, съорганизатор – сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“, а институционален партньор е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Партньори са Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България, Агенция за инвестиции в строителството и Събеви груп, премиум спонсор е фирма STAMH.

„Нощ на индустрията“ започва в 19 часа на 29 май

с официален старт на инициативата заедно с партньори и компании – домакини в Дом на културата „Борис Христов“. След официалния старт ученици, студенти, граждани и гости на града ще имат възможност да посетят от 20:30 до 24 часа избраните от тях заводи и да се запознаят с тяхното производство и възможностите за професионална реализация. Фирмите са от автомобилната, аерокосмическата, медицинската, металургичната, хранително-вкусовата и роботизираната индустрия.

Организаторите очакват „Нощ на индустрията“ в „Тракия икономическа зона“ да се превърне в едно от най-мащабните събития за свързване на образованието, бизнеса и младите хора. И първото по рода си събитие за популяризиране на българската индустрия в Пловдив.

Регистрацията за „Нощ на индустрията“ е задължителна. Може да заявите своето участие до 28.05.2026 г. в сайта на „НОЩ НА ИНДУСТРИЯТА“ или директно чрез линка: https://industrynight.bg/stani-uchastnik/

ПРОГРАМА „НОЩ НА ИНДУСТРИЯТА“ – Пловдив на 29 май

ДОМ НА КУЛТУРАТА „БОРИС ХРИСТОВ“ – ГОЛЯМА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

18:30 – 19:00 часа – Регистрация

19:00 – 19:15 часа – Официално откриване на „НОЩ НА ИНДУСТРИЯТА“

19:15 – 19:50 часа – Представяне на партньорите и компаниите-домакини

ПАРКИНГ НА ДОМ НА КУЛТУРАТА „БОРИС ХРИСТОВ“

20:00 часа – Начало на посещенията и тръгване на автобусите по маршрутите

ГРУПА 1

20:30 – 22:00 – посещение на „ЛИБХЕР-ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА“

22:30 – 24:00 – посещение на „ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ“

ГРУПА 2

20:30 – 22:00 – посещение на „БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ“

22:30 – 24:00 – посещение на „ЛИНКИН“ /ПВЦ профили/

ГРУПА 3

20:30 – 22:00 – посещение на „ЛИНКИН“ /алуминиеви профили/

22:30 – 24:00 – посещение на фермата „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ“

ГРУПА 4

20.30 – 22.00 – посещение на „КЦМ“ АД

22.30 – 24.00 – посещение на „БУЛЛТЕК“

ГРУПА 5

20:30 – 22:00 – посещение на „МИЛАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“

22:30 – 24:00 – посещение на „СЕВИК ИНОВЕЙШЪН“

