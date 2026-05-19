Reliance Industries преговaря с CATL за батерийни компоненти за новия си енергиен мегапроект

Компанията на милиардера Мукеш Амбани, Reliance Industries води преговори с китайската CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.) и други глобални доставчици за производство на компоненти за големи батерийни системи за съхранение на енергия. Целта е компанията да ускори плановете си за възобновяема енергия, въпреки ограниченията на Китай върху технологичния износ.

Тези доставки могат да осигурят втори основен източник на компоненти за новия енергиен комплекс на Reliance в Джамнагар, който ще бъде най-големият в Индия. Това би допълнило съществуващото партньорство с Xiamen Hithium, което наскоро е срещнало трудности.

Компанията вече има проблеми с достъпа до ключови технологии за производство на литиево-йонни клетки, затова се насочва повече към сглобяване на готови клетки в големи системи за съхранение на енергия.

Проектът в Джамнагар е ключов за стратегията на Мукеш Амбани, който иска да позиционира Reliance като водещ играч в прехода на Индия към чиста енергия. Страната планира огромно разширяване на възобновяемата енергия до 500 GW до 2030 г., което ще изисква мащабни системи за съхранение на електроенергия.

Пазарът за батерийно съхранение в Индия се очаква да нарасне многократно до 2035 г., което обяснява засиления интерес на големи производители като CATL към региона.