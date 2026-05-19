Теодор Радонов: За 10 години по JEREMIE ще бъдат инвестирани около 200 млн. евро в предприемаческата екосистема

При удължената с още 10 години инициатива JEREMIE България има шанса да „бетонира“ своето регионално лидерство с предприемаческата си екосистема. Това обяви на Теодор Радонов, ръководител на офиса на Групата на Европейската инвестиционна банка в България, по време на експертния форум „Финансовият код на растежа: говорят експертите“ в София Тех Парк. Той бе организиран от „ДиджиТек“.

Теодор Радонов обърна внимание, че стратегическата рамка на следващия 10-годишен период предвижда инвестирането на около 200 млн. евро в четири основни направления – технологичен трансфер и дълбочинни технологии; фондове за разрастване на компаниите; отбрана и сигурност и инфраструктурна свързаност. В тези области има установени липси, съобщава БТА.

С инвестициите в тези области по JEREMIE България ще бъде единствената страна от Югоизточна Европа участник в три паневропейски инициативи – по линия на инициативата за създаване на европейски шампиони; в областта на сигурността и отбраната и по линия на инфраструктурната свързаност по инициативата „Три морета“.

Теодор Радонов подчерта, че регионализацията е в основата на създаваните през последните години фондове, с цел да се насърчи регионалното икономическо сътрудничество.

Говорейки за дейността на ЕИБ в България, ръководителят на офиса на банката в София, отбеляза, че тя основно е свързана с финансиране на публични проекти, като подкрепяните частни инициативи не надхвърлят 40% от дейността на институцията в страната.