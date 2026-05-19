Българите заслужават регламентиран процес на ценообразуване, обяви Румен Радев

В началото на срещата в Министерския съвет с представителите на търговските вериги у нас, премиерът Румен Радев заяви, че българите заслужават “на първо място качествени храни, прозрачни и регламентирани процеси на ценообразуване”. Той уточни, че правителството няма намерение да предлага административно определяне на цените, като се слага някакъв таван.

„По отношение на предложените от нас закони, които в момента се разглеждат в Народното събрание (промените в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите), искам да ви уверя, че те са заимствани от най-добрите европейски практики и особено от германското законодателство“, допълни Радев.

По думите му както в Германия няма прекомерни надценки, така би трябвало да бъде и в България.

Радев отбеляза, че по време на срещата ще бъдат обсъдени и доброволните мерки, предприети от големи търговски вериги в държави като Гърция, Франция, Португалия и Хърватия. Той изрази очакване бизнесът също да предложи идеи.

По-рано днес Националният съвет за тристранно сътрудничество постигна съгласие за увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 322.37 евро на 347.51 евро, считано от 1 юли 2026 година. Въпреки това Съветът не постигна единодушие по точка 1 и 2 на дневния ред, свързани с промените в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. От работодателските организации се въздържаха от подкрепа на двата законопроекта, като се очаква те да внесат конкретни предложения, обвързани с отпадане на понятието „справедлива цена“. Синдикалните организации принципно подкрепиха предложените законопроекти.