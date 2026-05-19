Бизнесът одобрява стъпките за редукция на администрацията

С уговорката, че детайлните обсъждания по проектобюджета с бизнеса и синдикатите предстоят и след направените вчера от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев анонси, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев коментира, че организацията одобрява предприетите стъпки за редукция на администрацията:

„Априори ние сме „за“ предприетите стъпки, които се коментираха – примерно ограничаване, редукция на администрацията, особено в незаетите щатни бройки и т.н. – това са тези, които многократно ние сме извеждали. Чуваме, разбира се, и другата теза. Никой не иска в същото време да е в структура, която пък няма да е функционална – тези съкращения не са самоцелни, но едва ли има някой, който да поставя под съмнение дали са необходими“, коментира Радев.