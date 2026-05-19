Съветът за мир е получил малка част от обещаните 17 млрд. долара за Газа

Според доклад на Съвета за мир в Газа недостигът на средства, обещани за възстановяването на Ивицата, застрашава неговото прилагане.

Още през април стана ясно, че Съветът за мир е получил само малка част от обещаните от членовете 17 милиарда долара за Газа, което не позволява на американския президент Доналд Тръмп да продължи с реализирането на плана си.

Тръмп създаде Съвета за мир, за да наблюдава изпълнението на мирния план и възстановяването на Ивицата Газа. Сред учредителките е и България.

Въпреки примирието от октомври „Хамас“ отказва да сложи оръжие, а Израел е запазил присъствието на свои войски в голяма част от Газа и продължава да нанася въздушни удари. В доклада си Съветът за мир посочи, че 85 процента от сградите и инфраструктурата в Газа са били разрушени.

„Имаме прекратяване на огъня. То се спазва. Не е перфектно, дори е далеч от перфектно. Всеки ден има нарушения и те забавят и ограничават достъпа на жителите до хуманитарна помощ. Но това е първият път, когато Газа има план за бъдещето си, план, който е добре обмислен и реалистичен за всички жители на Газа“ , подчерта върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов.

Очаква се възстановяването на Ивицата след повече от две години и половина израелски бомбардировки да струва над 70 милиарда долара. Това е ключов елемент от плана на Тръмп за бъдещето на Газа, но той е забавен, тъй като планът изглежда в застой.