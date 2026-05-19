София приветства Дара с грандиозно парти

София посреща Дара с мащабен концерт и червен килим след победата ѝ на „Евровизия“ и успеха на песента Bangaranga.

На площад „Княз Александър I Батенберг“ столичната община организира голямо празнично събитие, което събира почитатели на изпълнителката.

Повече от час преди появата на звездата на площад „Княз Александър I“ хиляди фенове се събраха прай 60-метровия червен килим, по който певицата ще премине.

Събитието е организирано от Столичната община и БНТ.

Празникът е двоен, тъй като DARA отбелязва и 10 години на сцена.

Зрителите и пред екраните, и на площада ще си припомнят емоционалния момент, в който България беше обявена за победител на „Евровизия 2026“, а за финал на вечерта Дара ще изпълни на живо за публиката „Bangaranga“.

