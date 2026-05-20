Amer Sports отчете 22% ръст на печалбата и повиши прогнозата си за 2026 година

Акциите на Amer Sports – компанията собственик на Arc’teryx и Salomon – поскъпнаха с над 3% във вторник (19 май), след като компанията отчете по-силни от очакваното резултати за първото тримесечие.

Главният изпълнителен директор Джеймс Джън заяви, че всички основни марки и пазари на компанията са се представили много добре. Най-силен растеж са отчели продуктите на Salomon, представянето на Arc’teryx и тенис бизнесът Wilson 360.

„Отличният ни импулс продължи и през първото тримесечие на 2026 г., тъй като уникалното ни портфолио от технически и outdoor марки печели нови пазарни позиции по света“, каза Джън.

Компанията отчете нетна печалба от 164.6 млн. долара за периода до края на март, което е ръст от 22% спрямо година по-рано. Приходите са се увеличили с 32% до 1.95 млрд. долара и са надминали очакванията на анализаторите.

Най-силен ръст Amer Sports е записала в Китай и останалата част от Азия, но продажбите са се увеличили и в Европа и Северна Америка. Директните продажби към клиенти са нараснали с почти 45%, а продажбите на едро – с 21 процента.

Основен двигател на растежа остават марките Arc’teryx и Salomon, както и тенис подразделението Wilson 360.

Финансовият директор Андрю Пейдж заяви, че инвестициите в най-бързо растящите бизнеси започват да дават резултат както при продажбите, така и при печалбите.

„В момента виждаме изключително силни тенденции при трите ни основни двигателя на растеж: Arc’teryx, softgoods бизнеса на Salomon и Wilson Tennis 360“, каза той.

Заради силния старт на годината Amer Sports повиши прогнозата си за 2026 година. Компанията вече очаква приходите ѝ да нараснат с между 20% и 22 процента.

Въпреки това компанията предупреждава, че прогнозите ѝ все още отчитат по-високите американски мита върху вноса, въведени по време на управлението на Доналд Тръмп.