Съдят британски адвокат, укривал 2 млн. паунда данъци

Съдят британски адвокат по данъчно право, който избегнал да плати близо 2 милиона паунда данъци, дължими върху доходите му от адвокатска дейност за седем години, съобщи “Ройтерс”, позовавайки се на изявление на прокурори при началото на наказателния процес срещу хитрия юрист.

Робърт Венабълс (78 години) е обвинен, че е измамил британската данъчна служба HMRC, като умишлено е занижавал декларираните си доходи за периода между 2014/2015 и 2020/2021. Той отрича всички обвинения.

Венабълс става адвокат през 1973 година, а през 1990 година получава званието „кралски съветник“ – отличие, присъждано на юристи с изключителен професионален опит.

Срещу него са повдигнати две обвинения за измама с начина, по който е декларирал доходите си, както и трето, свързано с компанията Citadel Limited.

Прокурорът Джулиан Кристофър е заявил пред съдебните заседатели, че по делото няма спор относно това, че адвокатът е платил по-малко данъци, отколкото е трябвало.

„Въпросът, на който вие трябва да отговорите, е дали това е било честна грешка или, както твърди прокуратурата, е направено умишлено и нечестно“, каза Кристофър. По думите му Венабълс е изградил репутацията си, защитавайки данъкоплатци в спорове с HMRC, но сам се е възприемал като своеобразен противник на британската данъчна служба.

Обвинителят отбелязал, че делото не е свързано с използване на законови „вратички“ за намаляване на данъчните задължения.

„Да плащаш умишлено по-малко данъци, отколкото знаеш, че дължиш, не е данъчно планиране, а укриване на данъци. Това представлява измама срещу HMRC – и срещу всички нас – чрез неплащане на данъци, които човек знае, че дължи“, допълва той.