Готови сме да предложим нов път за Куба, но с условия, обяви Марко Рубио

„Нов път“ за Куба.

Държавният секретар Марко Рубио отправи послание в сряда, в което остро критикува кубинското правителство и предлага на кубинския народ „нови отношения“ между Вашингтон и Хавана, при условие че карибската държава въведе радикални промени в икономиката си и проведе свободни, многопартийни избори.

Речта, публикувана в социалните медии на испански език, беше споделена часове преди САЩ да обвинят бившия президент Раул Кастро за свалянето на два самолета на „Братя на спасението“ през 1996 г. Тя съвпада и с 20 май, Деня на независимостта на Куба – дата, отбелязвана предимно от кубинската общност в изгнание в Съединените щати.

Рубио, син на кубински имигранти, оневини администрацията на Тръмп от отговорност за тежката електрическа криза, която измъчва острова. Според високопоставения служител режимът на Кастро е „причината“, поради която около 8 милиона кубинци са „принудени да оцеляват 22 часа на ден без електричество“.

„Както добре знаете, те страдат от прекъсвания на електрозахранването от години. Истинската причина, поради която нямат електричество, гориво и храна, е, че тези, които контролират страната им, са ограбили милиарди долари, но нищо от това не е използвано, за да се помогне на хората“, заключи той.

В края на януари Белият дом заплаши да наложи тарифи на страните, които доставят петрол на Хавана. 80% от крехката енергийна система на Хавана, с нейните електроцентрали от съветската епоха, зависи от изкопаеми горива. И голяма част от този петрол е внесен от съюзнически страни като Венецуела и Мексико на субсидирани цени.

По подобен начин Рубио критикува GAESA, военния конгломерат, който според независими оценки контролира повече от 90% от транзакциите в Куба и близо 40% от икономиката ѝ, според финансовите му отчети, изтекли в The Miami Herald през 2025 г.