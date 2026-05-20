Синът на основателя на Mango арестуван по подозрение за убийството на баща си

Синът на основателя на Mango е арестуван по подозрение за убийството на баща си

Испанската полиция арестува сина на основателя на модната верига Mango по подозрение за убийство на баща му Исак Андик през 2024 г., съобщиха властите в Каталуния.

Джонатан Андик е бил задържан в дома си край Барселона и отведен в съда за разпит пред съдия. По-късно е освободен под гаранция от 1 милион евро, уточниха от Висшия съд на Каталуния.

До момента срещу него не са повдигнати официални обвинения. Адвокатът му Кристобал Мартел не е коментирал случая, а от Mango също не са направили публично изявление.

Испански медии от месеци съобщават, че полицията разследва обстоятелствата около смъртта на Исак Андик. Той загина при падане по време на туристически преход край Барселона заедно със сина си.

Първоначално компанията определи случая като нещастен инцидент.

Разследването е било прекратено няколко седмици след трагедията, но през март 2025 г. е възобновено. През октомври същата година полицията потвърди, че смъртта на бизнесмена вече се разглежда и като възможно убийство.

Исак Андик беше сред най-богатите хора в Испания. Според „Форбс“, състоянието при смъртта му е възлизало на около 4,5 милиарда долара. Той основава Mango през 80-те години като малък магазин за тениски в Барселона, а през 1992 г. започва международната експанзия на марката.

