Весела Колева е вписана като изпълнителен директор на „Ти Би Ай Банк“

Весела Колева е вписана в Търговския регистър като член на Управителния съвет, изпълнителен директор и представляващ „Ти Би Ай банк“ ЕАД.

Другите членове на Управителния съвет са Павелс Гилодо, Валентин Ангелов Гълъбов, Александър Чавдаров Димитров, Лукас Турса, Костин-Кристиан Минкович, Радослав Ксенжополски и Питър Барон.

Членовете на Управителния съвет се избират за срок от пет години.

Датите на изтичане на мандатите на членовете на Управителния съвет са индивидуално определени в зависимост от датата на избиране и съобразно датата на вписване на съответния член в Търговския регистър. Дата на изтичане на мандата на Павелс Гилодо е 12 февруари 2031 година.

На 13 март в Търговския регистър беше вписана промяна на едноличния собственик на капитала на „Ти Би Ай Банк“, след като „Баго“ (Люксембург) С.à.р.л. придоби 100% от акционерния капитал на банката.