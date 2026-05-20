Над 186 000 дружества и ЕТ подадоха данъчни декларации за доходите си в НАП

Над 186 000 дружества и еднолични търговци вече обявиха доходите си пред Националната агенция за приходите, повече от месец и половина преди изтичането на крайния срок. Повече от 50 000 са подадените до момента годишни данъчни декларации от едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, съобщиха от приходната агенция. На 30 юни изтича срокът, в който е необходимо тези лица да декларират доходите си и да платят дължимия върху тях данък.

До края на юни самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, трябва да декларират и внесат окончателните социални и здравни осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация Образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

30 юни е последният ден и за деклариране и плащане на корпоративен данък

/чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби.

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи от страна на дружествата, се извършват онлайн, чрез Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Срокът за плащането на тези данъци също изтича на 30 юни

и може да се направи онлайн чрез виртуалния ПОС терминал на НАП (е-услугата на приходната агенция за плащане с карти), във всяка банка с попълване на платежно нареждане или вносна бележка за издължаване към бюджета или с пощенски запис.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да получите от сайта на НАП – www.nra.bg или на телефони: 0700 18 700; +359 2 9859 6801 на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор.