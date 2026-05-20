Сенатът на САЩ за първи път подкрепи резолюция за прекратяване на войната с Иран

Сенатът на САЩ за първи път подкрепи резолюция, която на практика нарежда на администрацията на Вашингтон да прекрати военните действия срещу Иран.

Петдесет законодатели гласуваха в подкрепа на резолюцията, докато 47 бяха против. Републиканците Ранд Пол (Кентъки), Лиза Мурковски (Аляска), Сюзън Колинс (Мейн) и Бил Касиди (Луизиана) подкрепиха резолюцията заедно с мнозинството от демократите. Единственият демократ, който изрази несъгласие, беше Джон Фетерман (Пенсилвания).

Преди това горната камара на Конгреса отхвърли този документ седем пъти по време на подобни гласувания.

Вестник „Хил“ подчертава, че дори ако резолюцията бъде одобрена от Сената, а след това и от Камарата на представителите при окончателното гласуване, президентът Доналд Тръмп ще наложи вето.

САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран на 28 февруари.

На 7 април американският лидер обяви двуседмично прекратяване на огъня с Ислямската република. Според ирански оценки, 3375 иранци са били убити при американско-израелски удари през 40-те дни на войната. На 11 април делегации от Техеран и Вашингтон проведоха разговори в Исламабад, но не успяха да постигнат споразумение за дългосрочно уреждане на конфликта поради редица различия. На 21 април президентът на САЩ обяви намерението си да удължи прекратяването на огъня с Иран. Според иранската държавна телевизия Техеран не възнамерява да признае едностранното удължаване на този режим от Вашингтон и ще действа в съответствие със собствените си интереси.

На 1 май американският премиер официално уведоми ръководството на Конгреса на САЩ, че Белият дом счита войната с Иран за приключила. Тази стъпка обаче очевидно е била мотивирана предимно от необходимостта да се спазват националните закони, регулиращи използването на американски сили в конфликти в чужбина.