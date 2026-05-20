Боливия е парализирана от протести и блокади

Масови протести и блокади обхванаха Боливия едва шест месеца след встъпването в длъжност на президента Родриго Пас. Демонстрациите, организирани от синдикати, миньори и селски организации, практически изолираха административната столица Ла Пас и предизвикаха недостиг на основни стоки и медицински ресурси.

През последните две седмици десетки пътища бяха блокирани. Властите съобщиха, че най-малко трима души са загинали, след като линейки не са успели да достигнат навреме до болници заради барикадите.

В понеделник привърженици на бившия президент Ево Моралес влязоха в сблъсъци с полицията в столицата, присъединявайки се към протестите с искане за оставката на държавния глава.

Родриго Пас, смятан за умерен и ориентиран към бизнеса политик, дойде на власт след вълна от консервативни победи в региона, но управлява без стабилно парламентарно мнозинство и без силна партийна подкрепа.

Първоначално, синдикатите настояваха за увеличаване на заплатите, селските организации за стабилни доставки на горива, а миньорите – за достъп до нови находища. Учителите също водят отделни преговори за по-високи възнаграждения.

Икономическата ситуация в Боливия остава тежка, отбелязва АП. Инфлацията миналата година достигна близо 20%, а страната изпитва остър недостиг на горива. Бизнес организации изчисляват, че блокадите причиняват загуби от над 50 млн. долара дневно.

Кризата предизвиква тревога и в международен план. Осем латиноамерикански държави публикуваха обща декларация в подкрепа на демократичния ред в Боливия.