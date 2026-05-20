АИКБ подкрепя проекта за ПМС за намаляване продуктовите такси за електрическо и електронно оборудване

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), като представителна работодателска организация на национално равнище, изрази пълна подкрепа за публикувания проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, в частта за намаляване на държавните продуктови такси за електрическо и електронно оборудване (Приложение № 8), съобщиха от асоциацията.

Позицията на АИКБ се основава на проведени консултации с редица браншови организации, членове на браншовата организация, които пряко изпитват въздействието на промените в нормативната база на продуктовите такси.

От Асоциацията на индустриалния капитал в България смятат, че

предложението на Министерския съвет дава работещо решение на възникналия преди година проблем,

когато лицензираните организации за оползотворяване на електрическо и електронно оборудване (ООп) увеличиха лицензионните си възнаграждения (екотаксите) с 10 пъти едновременно, с един и същ размер, без икономическа обосновка и без преговори със задължените лица (производители и вносители). „Това засегна по крайно неблагоприятен начин компании, които произвеждат, респективно внасят, топлообменно оборудване, домакински електроуреди, други големи и малки уреди, фотоволтаици, осветителни тела, компютърно оборудване и още много други стокови позиции“, посочват от бизнес организацията. Тогава АИКБ възрази силно, но съображенията й не бяха взети предвид.

От АИКБ обръщат внимание на обстоятелството, че

държавни продуктови такси в България сега са от 4 до 9 пъти по-високи.

А лицензионните възнаграждения на организации за оползотворяване на електрическо и електронно оборудване (ООп) са средно от 2-6 пъти по-високи за различните категории електрическо и електронно оборудване, сравнено със средните разходи за управление на отпадъците в Европейския съюз. „Продуктовата такса е компонент, който се включва в продажната цена на стоката, и на практика прекомерното й увеличение създава системен натиск върху цените по веригата. При тегловно базирани такси и при внезапни многократни увеличения този натиск неизбежно се пренася към крайните потребители и усилва ценовата динамика в чувствителни групи стоки“, посочват от асоциацията.

Подкрепата за намаляване на продуктовите такси не означава отслабване на екологичните цели и задълженията по специалните наредби, категорични са от бизнес организацията. Целите за разделно събиране, подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване се запазват, а продуктовата такса запазва характера си на по-неблагоприятна последна опция при неизпълнение на задълженията по разширена отговорност на производителя.

От АИКБ твърдо споделят мнението, че увеличението на лицензионните възнаграждения на организациите за оползотворяване на електрическо и електронно оборудване (ООп) продължава да оказва изключително силен негативен ефект върху конкурентоспособността на българските предприятия. Тези средства постъпват в четири организации по оползотворяване, като липсва достатъчна прозрачност или стандартизирана отчетност към финансиращите лица за начина на разходване на тези средства.

Според становището, това прави разходите на българските компании за управление на отпадъците от електрическо и електронно оборудване най-високи в сравнение с разходите в останалите държави от Европейския съюз. „По същия начин, трябва да се признае, че българските потребители плащат най-високите разходи в ЕС за събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване“, отбелязват от асоциацията.