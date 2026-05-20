Три музея на Софийския университет се включват в Европейската нощ на музеите

На 23 май Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще се включи в Европейската нощ на музеите в столицата, съобщиха от висшето училище. Тогава посетителите ще могат да разгледат три музея, един от които е с прочутия скелет на Дейнотериум, разположен в подкуполното пространство на Северното крило на Ректората.

Дейнотериум е представител на семейството на хоботните и е единственият, който има бивници, извити надолу. Намерен е през 1965 г. от учителя по биология от Асеновград Димитър Ковачев, заедно с негови ученици. Находката е станала до село Езерово близо до Пловдив. Реставриран е от старши научен сътрудник Иван Николов в продължение на седем години, като скелетът в музея на Софийския университет е най-добре запазеният в света.

Размерите му са внушителни – близо 7 метра дължина и 4.20 метра височина. Смята се, че скелетът е принадлежал на възрастен екземпляр (на около 45 години), като е живял преди около 10 милиона години.

Разходките в централната сграда на Софийския университет ще започват на всеки кръгъл час в Централното фоайе на Ректората с беседа в аулата.

Музеят по палеонтология и история на Земята, в който е Дейнотериум, се намира на петия етаж, в Северното крило на Ректората. В него се съхраняват и над 200 000 фосилни екземпляра, скални образци, карти от България и от съседните ѝ територии.

От БТА припомнят, че началото на музея е поставено от именития български геолог проф. Георги Златарски с оформянето на първата палеонтоложка колекция в края на XIX век. За нуждите на учебната програма в началото на XX век се купуват изключително ценни и богати колекции – сбирката на Кранц, на Александър, т.н. Чешка и Швейцарска колекция. По-късно за развитието на музея особено много допринасят проф. Петър Бакалов и проф. Васил Цанков.

Освен това на петия етаж в Южното крило на Ректората за посетители ще е отворен Музеят по минералогия, петрология и полезни изкопаеми. В него те ще имат възможност да разгледат богата колекция от минерали и скални образци, разкриваща тайните на земната кора.

Музеят за историята на радиото, който се намира на третия етаж във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ, ще очаква всички, които искат да научат повече за историята на българското радио.

Музеите на Софийския университет ще очакват посетители от 18.00 до 23.00 часа на 23 май.

От 18.00 до 22.00 часа ще бъде отворена и Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“.