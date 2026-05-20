Иво Христов оглави Комисията за борба срещу противообществените прояви

Министерският съвет определи вицепремиера Иво Христов за председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Председател на комисията е вицепремиер, определен с решение на Министерския съвет, съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Досега Комисията се оглавяваше от заместник министър-председателя Мария Недина от служебното правителство на Андрей Гюров. Тя встъпи официално в длъжност като председател на контролния орган на 5 март 2026 година.

По-рано днес Иво Христов оглави междуведомствен организационен комитет за подготовката на „Евровизия“ в България след победата на певицата Дара в конкурса. В работата му ще се включат и ресорните министерства.