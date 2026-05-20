До 29 май държавните дружества и предприятия внасят 100% от печалбата си в бюджета

Правителството прие Разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата за финансовата 2025 година от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала. С него държавните фирми трябва да внесат 100% от печалбата си за финансовата 2025 година в бюджета. За търговските дружества, в които държавните предприятия и търговските дружества са с над 50% държавно участие в капитала, се предвижда разпределяне на дивидент или отчисление от печалбата в размер на 70 процента. Срокът за внасянето им е 29 май 2026 година.

Изключение правят лечебните заведения, центровете за психично здраве, дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, представляващи бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси. Запазва се възможността за публичните дружества, дадена им през 2018 година, да разпределят и междинен 6-месечен дивидент в размер на не по-малко от 50% от печалбата. Срокът за внасяне на дивидента по този ред е до 15 декември 2026 година.

От Министерски съвет отбелязват, че с приемането на разпореждането се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет в частта на неданъчните приходи от дивидент. Размерът на отчисления от печалбата е в съответствие с нуждите на бюджета,с оглед спазване на фискалните правила и изисквания.