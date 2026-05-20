БСК с предложения за конкурентоспособна икономика, технологична трансформация и догонващ икономически растеж

БСК изпрати на законодателната и изпълнителната власт (Народно събрание, Министерски съвет, парламентарни групи, парламентарни комисии и министерства) Предложения за конкурентоспособна икономика, технологична трансформация и догонващ икономически растеж.

В документа се подчертава, ча световната икономика навлиза в период на дълбока геоикономическа трансформация, белязан от засилваща се международна конкуренция, промени на веригите за доставки, ускорено технологично развитие, енергийна несигурност, недостиг на суровини и демографски натиск. А в тази среда икономическата конкурентоспособност, технологичният капацитет, сигурността на доставките и конкурентните цени на енергията, както и качеството на институциите се превръщат в ключови фактори за развитие на държаните, отбелязват от БСК.

От бизнес организацията подчертават, че в този контекст,

България се нуждае от амбициозна програма за модернизация и догонващ икономически растеж, основана на:

повишаване на производителността;

индустриална и технологична трансформация;

сигурност на доставките и конкурентни цени на енергията;

ефективна държава и предвидима регулаторна среда;

развитие на човешкия капитал и уменията;

активна политика за иновации, експорт и инвестиции.

Предложенията на БСК са фокусирани върху няколко ключови теми

Конкурентоспособна държава, публични финанси и регулаторна среда:

-Фискална устойчивост и ефективност на публичните разходи;

-Подобряване на институционалната среда;

-Регулаторна и административна реформа;

-Дигитална и административна трансформация;

-Регионално развитие и публични инвестиции;

2.Индустрия, енергетика и ресурсна сигурност:

-Дългосрочна енергийна стратегия;

-Конкурентоспособност на индустрията в условията на декарбонизация;

-Повишаване на производителността и индустриална модернизация;

-Енергийна сигурност и инфраструктура;

-Кръгова икономика и суровинна независимост;

3.Иновации, технологии и дигитална трансформация:

-Високотехнологична икономика;

-Наука, иновации и технологичен трансфер;

-Дигитална трансформация на предприятията;

4.Човешки капитал, образование и пазар на труда:

-Образование и умения;

-Професионално образование и развитие на уменията;

-Пазар на труда и демография;

-Социални и осигурителни системи;

5.Интернационализация, инвестиции и експортен потенциал :

-Национална експортна стратегия;

-Реформа на инструментите за експортна подкрепа;

-Привличане на инвестиции;

6.Правосъдие и институционално доверие.

Според БСК, България има потенциал да ускори процеса на икономическа конвергенция и да заеме по-силна позиция в европейската и глобалната икономика, ако бъдат реализирани последователни политики за:

повишаване на производителността;

технологична модернизация;

институционална ефективност;

развитие на човешкия капитал;

сигурност на доставките и конкурентни цени на енергията.

В условията на ускоряващи се глобални трансформации конкурентоспособността все повече ще зависи от способността на държавите да съчетават индустриален капацитет, технологии, иновации, ефективни институции и икономическа устойчивост и сигурност на ресурсите, подчертават от БСК.

А България се нуждае от дългосрочна и предвидима икономическа политика, основана на партньорство между държавата, бизнеса, науката и обществото.

