БСК с предложения за конкурентоспособна икономика, технологична трансформация и догонващ икономически растеж

БСК изпрати на законодателната и изпълнителната власт (Народно събрание, Министерски съвет, парламентарни групи, парламентарни комисии и министерства) Предложения за конкурентоспособна икономика, технологична трансформация и догонващ икономически растеж.
В документа се подчертава, ча световната икономика навлиза в период на дълбока геоикономическа трансформация, белязан от засилваща се международна конкуренция, промени на веригите за доставки, ускорено технологично развитие, енергийна несигурност, недостиг на суровини и демографски натиск. А в тази среда икономическата конкурентоспособност, технологичният капацитет, сигурността на доставките и конкурентните цени на енергията, както и качеството на институциите се превръщат в ключови фактори за развитие на държаните, отбелязват от БСК.
От бизнес организацията подчертават, че в този контекст,
България се нуждае от амбициозна програма за модернизация и догонващ икономически растеж, основана на:
- повишаване на производителността;
- индустриална и технологична трансформация;
- сигурност на доставките и конкурентни цени на енергията;
- ефективна държава и предвидима регулаторна среда;
- развитие на човешкия капитал и уменията;
- активна политика за иновации, експорт и инвестиции.
Предложенията на БСК са фокусирани върху няколко ключови теми
- Конкурентоспособна държава, публични финанси и регулаторна среда:
-Фискална устойчивост и ефективност на публичните разходи;
-Подобряване на институционалната среда;
-Регулаторна и административна реформа;
-Дигитална и административна трансформация;
-Регионално развитие и публични инвестиции;
2.Индустрия, енергетика и ресурсна сигурност:
-Дългосрочна енергийна стратегия;
-Конкурентоспособност на индустрията в условията на декарбонизация;
-Повишаване на производителността и индустриална модернизация;
-Енергийна сигурност и инфраструктура;
-Кръгова икономика и суровинна независимост;
3.Иновации, технологии и дигитална трансформация:
-Високотехнологична икономика;
-Наука, иновации и технологичен трансфер;
-Дигитална трансформация на предприятията;
4.Човешки капитал, образование и пазар на труда:
-Образование и умения;
-Професионално образование и развитие на уменията;
-Пазар на труда и демография;
-Социални и осигурителни системи;
5.Интернационализация, инвестиции и експортен потенциал :
-Национална експортна стратегия;
-Реформа на инструментите за експортна подкрепа;
-Привличане на инвестиции;
6.Правосъдие и институционално доверие.
Според БСК, България има потенциал да ускори процеса на икономическа конвергенция и да заеме по-силна позиция в европейската и глобалната икономика, ако бъдат реализирани последователни политики за:
- повишаване на производителността;
- технологична модернизация;
- институционална ефективност;
- развитие на човешкия капитал;
- сигурност на доставките и конкурентни цени на енергията.
В условията на ускоряващи се глобални трансформации конкурентоспособността все повече ще зависи от способността на държавите да съчетават индустриален капацитет, технологии, иновации, ефективни институции и икономическа устойчивост и сигурност на ресурсите, подчертават от БСК.
А България се нуждае от дългосрочна и предвидима икономическа политика, основана на партньорство между държавата, бизнеса, науката и обществото.
