Депутатите се захващат с парламентарния правилник в комисия

Депутатите се захващата с обсъждането и приемането на правилата за работа на Народното събрание. В комисия народните представители ще разгледат предложенията на „Прогресивна България“ и исканията на опозицията.

Управлаващите настояват за множество промени, но сред тях най-много се открояват следните:

да отпадне минимумът от 3 дни време за запознаване със законопроекти при разглеждането им в комисия и в зала;

да отпадне изслушването на министри в т. нар. ден на опозицията, или първата сряда на месеца;

да има най-малко 48 депутатски подписа за иницииране на временна комисия;

Предложенията на „Прогресивна България“ предизвикаха критики от ГЕРБ, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“. Водещата формация обаче ги определи като опит да спре порочни практики със злоупотреба с парламентарно време.