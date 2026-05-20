Кабинетът ще обсъди бюджетното изпълнение през първо тримесечие на годината 

Кабинетът ще обсъди законодателната и оперативната програма на кабинета за периода май – юни 2026 г., информация за изпълнението на държавния бюджет през първото тримесечие на годината, както и промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Правителството ще дискутира още по проект на разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата на държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала.

Министрите ще разгледат още проект на решение за одобряване на доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2025 година.

На заседанието ще бъде обсъдено и проекторешение за одобряване на проекта на Споразумение за стратегическо партньорство в областта на политиката, икономиката и сътрудничеството между Европейския съюз и Мексико.

Правителството ще разгледа също промени, свързани с Националния съвет за хората с увреждания, както и определянето на председатели на Съвета за административна реформа и на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет.